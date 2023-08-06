Старые цены ушли в прошлое: АЗС в Украине заметно повысили стоимость бензина

Запасы бензина и дизеля, закупленных еще до возвращения "довоенных" налогов, на АЗС окончательно исчерпались. В результате за первую неделю августа топливо на крупных заправках подорожало на 1-2 грн, до 51-52 грн за литр А-95.

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Как показал мониторинг OBOZREVATEL средняя цена литра А-95 по Украине составляет около 50 грн, а дизтоплива – около 49 грн/л. Однако в крупных сетях заправляться несколько дороже:

Сеть АЗС Цена за литр А-95 Цена за литр ДТ WOG 51,99 грн 51,99 грн ОККО 51,99 грн 51,99 грн SOCAR 52,99 грн 52,99 грн Shell 50,99 грн 50,89 грн KLO 50,88 грн 48,99 грн

Суммарно после возвращения налогообложения (с 1 июля) цены в этих сетях выросли на 4,2-6 грн, подсчитал нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). "Это повышение мы видим уже как результат возвращения к довоенным акцизам, заложенным в топливо", – отметил депутат.

Как прогнозировал основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин, слишком сильного роста цен на бензин украинцам ожидать все же не следует. "Конечно, 60 гривен пока не случится, но 55 вполне таки уже ощущается", – считает Леушкин.

Ранее же OBOZREVATEL рассказывал, что некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество.

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