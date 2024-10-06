Старые цены больше неактуальны: в Киеве продавцы изменили стоимость квартир

На вторичном рынке недвижимости Киева снизились цены – впрочем, несущественно. За последние 6 месяцев квадратные метры здесь подешевели на 2,36%, или на 1 388 грн – со средних 58 736 до 57 348 грн.

Видео дня

Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за месяц стоимость кв.м на столичной "вторичке" также снизилась – хотя и фактически незметно. Удешевление составило 0,9%, или 519 грн.

Отметим: несмотря на то, что удешевление является небольшим, оно свидетельствует об изменении тренда – до этого "квадраты" в столице дорожали. К примеру, в начале сентября рост составлял 3,51%, или почти на 2 000 грн в разрезе полугода.

По какой цене "квадрата" купить 1-комнатную квартиру проще всего

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 54 000 грн – 7,9% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

51 000 грн – 7,1%;

48 000 грн – 6,8%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 12 000, 15 000 и 18 000 грн. Таких объявлений по 0,2%.

Как районы самые дешевые

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы стоимость "квадратов" колеблеться от средних 47 538 до 93 677 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 52 741 грн – и за 1 кв.м. в дорогом районе можно купить почти 2 в дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе. В среднем, собственно, 47 538 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Дарницкий – 51 919 грн;

Святошинский – 53 951 грн;

Соломенский – 56 589 грн;

Днепровский – 57 104 грн;

Оболонский – 57 691 грн;

Подольский – 57 984 грн;

Голосеевский – 58 943 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 93 677 грн.

А кроме того, в Шевченковском. Здесь средняя цена "квадрата" составляет 77 167 грн.

Украинцам собираются "менять" квартиры

Вместе с тем, к концу 2024 года в сессионный зал Верховной Рады может быть внесен законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда – для рассмотрения во втором чтении. Согласно ему под обновление подпадают как хрущевки, так и дома старого фонда. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.

Как рассказали в "Минфине", в целом в Украине насчитывается около 45,6 тыс. домов старого фонда. А также более 17 тыс. аварийных домов.

В то же время в проекте закона прописано, что попадающие под обновление здания могут быть реконструированы/модернизированы. В частности, в них могут быть проведены:

замена коммуникаций, окон, инженерного оборудования;

утепление фасадов;

создание приспособлений для обеспечения нужд людей с инвалидностью и т.п.

Не исключается и снос строений. После на их месте будут возведены новые дома.

"Решение – реконструировать или сносить – будет приниматься отдельно в каждом доме, учитывая результаты энергетического аудита и технико-экономических расчетов. При этом в законопроекте прописана возможность принудительного отчуждения земельных участков в рамках реконструкции микрорайонов – в случае "общественной необходимости". Если владельцы участков будут против, будет решать этот вопрос суд", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, обезопасить себя от неприятностей можно. Для этого нужно правильно составить договор, в котором прописать все детали аренды жилья, а также проверять документы на недвижимость.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!