Старые цены больше неактуальны: украинские АЗС переписали стоимость автогаза

С начала рабочей недели цены на автогаз в Украине снизились сразу на 52 коп./л – и 9 февраля составили средние 26,78 грн/л. С начала месяца же стоимость ресурса снизилась еще больше – на 62коп./л: 1-го числа автогаз на АЗС стоил в среднем 27,37 грн.

О недельном удешевлении сообщает Enkorr. По его данным, цены снизили в большинстве крупных сетей АЗС. Те же, кто этого не сделал, оставил стоимость автогаза на прежнем уровне – кроме сетей:

Mango, где ресурс подорожал на 6 коп./л, до средних 26,75 грн/л;

VostokGaz, где цены выросли на 20 коп./л, до 26,39 грн/л.

Где подешевело больше всего

Больше всего – на 1,31 грн/л, до 26,71 грн/л – по данным аналитиков, снизили цены на автогаз в сети UPG. Также заметно подешевел ресурс на заправках:

ОККО – на 1,02 грн/л, до 28,14 грн/л;

WOG – на 1 грн/л, до 28,11 грн/л;

SOCAR – на 1 грн/л, до 27,99 грн/л;

KLO − на 1 грн/л, до 26,99 грн/л.

На каких АЗС самые высокие цены на автогаз

В целом же крупные сети продают ресурс по 25,95-28,14 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива превышает 2,1 грн/л.

Самые высокие цены выставили на заправках ОККО – 28,14 грн/л. А кроме того:

WOG – 28,11 грн/л;

SOCAR – 27,99 грн/л.

Где дешевле всего

Дешевле всего автогаз стоит на АЗС Авантаж 7 – 24,95 грн/л. А также:

Marshal – 25,36 грн/л;

Luxwen – 25,59 грн/л;

Chipo – 25,53 грн/л.

Автогаз дешевеет больше 2 месяцев

Вообще же последний раз автогаз дорожал, по данным аналитиков, 30 ноября 2023 года. Тогда, по данным Консалтинговой группы "А-95", его стоимость увеличилась на 8 коп. по сравнению с предыдущим днем – до средних 36,74 грн/л. 1 декабря она осталась на том же уровне, после чего началось удешевление ресурса, которое продолжается по сей день.

Цены будут снижаться еще

В то же время нынешнее снижение стоимости автогаза, видимо, не окончательное. Как объяснил эксперт по топливу Александр Сиренко, цены могут опустится гораздо ниже.

По его словам, в нынешних условиях стабильности рынка цены на автогаз должны двигаться до 25 грн/л – когда наценка к оптовой стоимости составит 3 грн. Но даже если наценка составит 5 грн, розничная цена, по мнению эксперта, не должна превысить 27 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу НБУ, в 2024 году украинцам стоит ожидать роста стоимости автомобильного топлива. Причина – ожидаемое повышение мировых цен на нефть.

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