Старые цены больше неактуальны: украинские АЗС переписали стоимость автогаза
С начала рабочей недели цены на автогаз в Украине снизились сразу на 52 коп./л – и 9 февраля составили средние 26,78 грн/л. С начала месяца же стоимость ресурса снизилась еще больше – на 62коп./л: 1-го числа автогаз на АЗС стоил в среднем 27,37 грн.
О недельном удешевлении сообщает Enkorr. По его данным, цены снизили в большинстве крупных сетей АЗС. Те же, кто этого не сделал, оставил стоимость автогаза на прежнем уровне – кроме сетей:
- Mango, где ресурс подорожал на 6 коп./л, до средних 26,75 грн/л;
- VostokGaz, где цены выросли на 20 коп./л, до 26,39 грн/л.
Где подешевело больше всего
Больше всего – на 1,31 грн/л, до 26,71 грн/л – по данным аналитиков, снизили цены на автогаз в сети UPG. Также заметно подешевел ресурс на заправках:
- ОККО – на 1,02 грн/л, до 28,14 грн/л;
- WOG – на 1 грн/л, до 28,11 грн/л;
- SOCAR – на 1 грн/л, до 27,99 грн/л;
- KLO − на 1 грн/л, до 26,99 грн/л.
На каких АЗС самые высокие цены на автогаз
В целом же крупные сети продают ресурс по 25,95-28,14 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива превышает 2,1 грн/л.
Самые высокие цены выставили на заправках ОККО – 28,14 грн/л. А кроме того:
- WOG – 28,11 грн/л;
- SOCAR – 27,99 грн/л.
Где дешевле всего
Дешевле всего автогаз стоит на АЗС Авантаж 7 – 24,95 грн/л. А также:
- Marshal – 25,36 грн/л;
- Luxwen – 25,59 грн/л;
- Chipo – 25,53 грн/л.
Автогаз дешевеет больше 2 месяцев
Вообще же последний раз автогаз дорожал, по данным аналитиков, 30 ноября 2023 года. Тогда, по данным Консалтинговой группы "А-95", его стоимость увеличилась на 8 коп. по сравнению с предыдущим днем – до средних 36,74 грн/л. 1 декабря она осталась на том же уровне, после чего началось удешевление ресурса, которое продолжается по сей день.
Цены будут снижаться еще
В то же время нынешнее снижение стоимости автогаза, видимо, не окончательное. Как объяснил эксперт по топливу Александр Сиренко, цены могут опустится гораздо ниже.
По его словам, в нынешних условиях стабильности рынка цены на автогаз должны двигаться до 25 грн/л – когда наценка к оптовой стоимости составит 3 грн. Но даже если наценка составит 5 грн, розничная цена, по мнению эксперта, не должна превысить 27 грн/л.
Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу НБУ, в 2024 году украинцам стоит ожидать роста стоимости автомобильного топлива. Причина – ожидаемое повышение мировых цен на нефть.
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