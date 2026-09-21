Старые цены больше неактуальны: как подорожал бензин на украинских АЗС

За выходные на украинских АЗС подорожал бензин А-95. Так, в понедельник, 21 сентября они продают его в среднем по 89,15 грн/л, что на 16 коп. выше, чем было в пятницу, 18 числа. В то же время, в экспертной среде ожидают, что из-за войны в Иране до конца текущей недели (27 сентября) стоимость топлива может вырасти гораздо сильнее.

Видео дня

Об этом говорится в материале delo.ua. Там отметили: по прогнозам, бензин подорожает на 1-1,5 грн.

"Большие национальные сети уже зафиксировали ценники в шаге от максимума – на уровне 99,9 грн/л, параллельно решая проблему с технической готовностью табло до пятизначных сумм... Пока в Украине дефицит табло, но сети в оперативном режиме решают эту проблему", – говорится в сообщении.

Более того, подчеркивается, со временем цены могут вырасти еще больше. Причин же этого выделяется несколько:

Геополитическое давление на рынок нефти.

Влияние на рынок начала сезона ураганов в Мексиканском заливе – поскольку "из-за напряжения на Ближнем Востоке растет роль Северной и Южной Америк в мировом снабжении нефти".

Сколько стоит литр бензина в Украине сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 81,9-94,9 грн/л. В частности:

Самые высокие цены установлены на заправках SOCAR.

Самые низкие цены – на АЗС Rodnik.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Россия все чаще атакует украинские автозаправочные станции, но вряд ли сможет критически повлиять на обеспечение страны топливом. В Украине работает очень разветвленная сеть АЗС – всего около 5 тысяч. Поэтому удары по гражданским заправкам имеют прежде всего террористический характер и призваны запугать население.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!