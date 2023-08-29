Старые цены более неактуальны: в Киеве изменилась стоимость аренды квартир

В Киеве существенно выросли цены на аренду квартир. Так, за последний месяц стоимость съема жилья увеличилась более чем на 1600 грн – со средних 13 351 грн до 15 000 грн. За полгода же цены выросли еще больше – почти на 3000 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Там отмечают: за год съем квартир в Киеве подорожал сразу на 3670 грн.

Самые "дешевые" районы

Дешевле всего, по данным аналитиков, снимать квартиру в Днепровском районе столицы – в среднем 11 000 грн. А кроме того в:

Святошинском – 12 000 грн;

Деснянском – 12 250 грн;

Подольском – 12 500 грн;

Дарницком – 14 000 грн;

Оболонском – 14 250 грн.

Где дороже всего

Самые высокие цены на аренду квартир в Печерском районе – в среднем 25 351 грн. А также в:

Шевченковском – 25 000 грн;

Соломенском – 20 750 грн;

Голосеевском – 20 055 грн.

Сколько нужно заплатить за 1-комнатную квартиру

Снять 1-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 7800 грн – 12% объявлений именно с такими ценами. А кроме того, за:

19 800 грн – 6,8%;

10 800 грн – 6%.

Сколько стоит снять 2-комнатную квартиру

По данным аналитиков, чаще всего 2-комнатные квартиры в Киеве сдают по 10 400 грн. Таких объявлений насчитывается 8,9%. Также "популярны" цены:

14 400 грн – 7%;

16 800 грн, 24 800 грн – 5,7%.

Цена аренды 3-комнатного жилья

3-комнатные квартиры чаще всего сдают по 9600 грн – 10,3% объявлений. Также часто встречаются цены:

12 000 грн – 8,5%;

25 200 грн – 6%.

Как составить договор аренды

Правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:

ФИО и адреса сторон;

объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;

дата заключения договора и срок, на который он заключается;

размер и порядок оплаты;

порядок осуществления коммунальных платежей – нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет;

вопрос страхового депозита и его возврат.

Кроме того, важно также указать способ продления договора. К примеру, что он продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания его срока ни одна из сторон не изъявила желания прекратить сотрудничество.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем украинцы, которые владеют недвижимостью площадью выше "нормы", обязаны заплатить налоги за свои квартиры и дома. Сделать это нужно до конца августа. Как отмечают в налоговой, если квитанция не пришла, но площадь квартиры выше "нормы", владельцы обязаны сами обращаться к чиновникам.

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