Стало известно, может ли воздушная тревога быть причиной прогула на работе: объяснение

В Украине пребывание в укрытии во время воздушной тревоги может быть уважительной причиной отсутствия работника на рабочем месте, если время отсутствия работника на работе совпадает с воздушной тревогой и временем, когда он добирался до работы. При этом именно работник решает, в каком укрытии он будет находиться во время тревоги (в офисе или ближайшем укрытии).

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Об этом рассказал в своем Facebook адвокат Александр Головченко. Укрытие во время воздушной тревоги для работника может быть:

в помещении офиса (если так решил работник);

в укрытии или убежище, созданном работодателем;

в специально определенном укрытии, перечень которых находится на официальных сайтах городских или поселковых советов и т.д.

То есть если работник в течение дня уходил несколько раз с рабочего места в укрытие, а время его отсутствия совпадает с объявленными тревогами, то это вынужденный прогул по уважительным причинам. Но в случае, когда работник отсутствовал на работе несколько дней, а потом сказал, что сидел в укрытии дома, а воздушные тревоги были дважды по 1,5 часа, то это прогул.

Пребывание в укрытии во время воздушной тревоги может быть уважительной причиной отсутствия работника на работе, если:

время отсутствия работника на работе совпадает с воздушной тревогой + время для того, чтобы добраться (офис-укрытие-офис). Это можно подтвердить информацией из программ или приложений, официальных ответов военных администраций или советов;

работник сообщил о причине отсутствия руководителю (по возможности);

на предприятии отсутствует специальное укрытие, где может работать работник.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине специальных штрафов за нарушение комендантского часа нет, ответственность за нарушение наступает на общих основаниях. Максимум – могут выписать штраф в размере от 136 до 255 грн.

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