Сталь и знания: в СМИ рассказали, как 'Метинвест' формирует зеленую металлургию и приобщается к восстановлению Украины

В 2011 году компания "Метинвест" Рината Ахметова выплавляла почти 14,5 млн тонн стали и вошла в десятку мировых производителей железорудного концентрата. Сейчас объемы производства уменьшились, но компания остается лидером в отрасли, оказывает надежную поддержку Украине в виде налогов и инвестиций, формирует конструктивное сотрудничество с громадами и обеспечивает десятки тысяч рабочих мест.

Видео дня

Война стала для компании серьезным испытанием. Но она мобилизовала все ресурсы, чтобы сохранить коллектив и защитить государства: от прямой помощи Силам обороны, до организации собственного военного производства.

В 2022-2025 годах компания направила более 10 млрд грн на гуманитарную поддержку государства, граждан и помощь ВСУ и другим подразделениям, которые защищают Украину. Из них около 5 млрд грн предоставлено на нужды армии в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.

Также "Метинвест" остается крупнейшим налогоплательщиком в ГМК Украины: в 2024 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 19,8 млрд грн. В первом полугодии 2025 года в бюджет уплачено еще 9,3 млрд грн.

Впрочем, несмотря на фокус на помощи государству, компания возобновила курс на зеленую трансформацию своего производства и формирование "моста" между Украиной и Европой. В этом году вместе с партнерами анонсировали строительство нового современного металлургического предприятия в Италии, а на Ukraine Recovery Conference-2025 в Риме "Метинвест" представил два масштабных инвестпроекта на общую сумму $1,3 млрд. Прежде всего речь идет о запуске производства DR-окатков – основного компонента для зеленой металлургии.

Такие изменения – показатель понимания того, какой будет страна после окончания активных боевых действий. С учетом этих изменений в Группе "Метинвест" постепенно формируют планы на будущее восстановление Украины. Речь идет о развитии проекта "Стальная мечта" и университета "Метинвест" Политехника, который готовит новое поколение инженеров. "Стальная мечта" – это концепция восстановления страны, которая содержит набор готовых решений для строительства жилья, социальной и коммерческой инфраструктуры. Они могут быть быстро адаптированы к потребностям конкретной общины и построены с использованием доступных материалов.

"Метинвест" Политехника стала первым в Украине воплощением идеи – интегрировать крупный бизнес в структуру технического образования. Группа "Метинвест" уже инвестировала в создание материальной базы и развитие университета более 500 млн грн. За пять лет более 1 080 студентов поступили на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру "Метинвест" Политехники. Почти 1 000 слушателей прошли курсы повышения квалификации по металлургии, горному делу, развитию soft skills. В компании понимают, что образованная молодежь – это залог успеха восстановления страны. Поэтому компания продолжит инвестиции в образование.