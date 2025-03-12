США прекращают поддержку украинской энергетики? USAID отменило грант на миллионы долларов

Агентство США по международному развитию (USAID) разорвало соглашение с Фондом поддержки энергетики Украины, отменив грант на 75 миллионов долларов, что существенно уменьшает финансирование критических энергетических проектов. Власти Украины ищут альтернативные источники средств для закупки необходимого оборудования.

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Об этом говорится в сообщении Энергетического сообщества. По информации, официальное сообщение от USAID поступило 27 февраля.

Секретариат подтвердил получение этого решения и ожидает дополнительных разъяснений от американской стороны. Остановка финансирования означает уменьшение доступных средств для закупки оборудования для энергетического сектора Украины.

Первоначальное соглашение USAID с Фондом поддержки энергетики было подписано еще в 2023 году и предусматривало грант в размере 25 миллионов долларов. В 2024 году агентство планировало увеличить финансирование на 50 миллионов долларов, однако эти планы теперь отменены.

Расторжение соглашения связано с решением администрации США пересмотреть программы внешней помощи. 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении всех международных программ финансирования на 90 дней, чтобы определить их соответствие политическим целям Вашингтона.

Кроме того, 24 января государственный секретарь США Марко Рубио распорядился прекратить 83% программ USAID, оставив финансирование только экстренной продовольственной помощи. Отмена гранта означает сокращение финансирования для закупки энергетического оборудования, которое должно помочь восстановлению энергосистемы после российских атак. Это может негативно повлиять на подготовку к следующему зимнему периоду, когда Украина потребует значительных запасов ресурсов для стабильного энергоснабжения.

Правительство Украины и представители Энергетического сообщества ищут альтернативные источники финансирования, чтобы компенсировать потерю 75 миллионов долларов. В то же время, пока неизвестно, будет ли восстановлена хотя бы часть программ USAID после завершения 90-дневного аудита.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сотрудникам Агентства США по международному развитию (USAID) приказали уничтожить секретные документы и личные дела. Такой запрос поступил от и. секретаря USAID Эрики Карр.

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