США "обвалили" стоимость нефти: какие теперь цены

На мировых рынках подешевела нефть. Утром 16 января стоимость марки снизилась на 21 цент, или на 0,3% – до 63,55 доллара за баррель. А на американскую West Texas Intermediate (WTI) – на 15 центов, или на 0,3%, до 59,04 доллара за баррель. Причиной же этого называется снижение вероятности удара США по Ирану.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: вместе со снижением вероятности такой атаки ослабли и опасения участников рынка по поводу снижения поставок нефти.

"На этой неделе Brent и WTI дорожали до многомесячных максимумов на фоне вспышки протестов в Иране и заявлений президента США Дональда Трампа о возможных ударах по стране. Позднее Трамп заявил, что иранские власти стали действовать мягче в отношении протестующих, и это ослабило опасения по поводу военных действий, которые могли бы нарушить поставки нефти", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркивается, с учетом политической обстановки в Иране цены на нефть, вероятно, "будут отличаться повышенной волатильностью" по мере того, как рынки будут оценивать риск сбоев поставок. Т.е., по словам аналитиков, ожидается существенные колебания стоимости ресурса.

Вместе с тем, акцентируется, общее предложение нефти на рынке находится на высоком уровне. Однако определенные факторы, которые могут изменить ситуацию, все же, есть. Это потенциальные:

Оживления спроса в Китае.

Проблемы с поставками нефти.

"Если мы не увидим этого, нефть, скорее всего, будет колебаться примерно между 57 и 67 долларами за баррель", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, с 1 февраля Евросоюз еще сильнее снизит предельную стоимость российской нефти – с 47,6 до 44,1 доллара за баррель. Все контракты, заключенные до этого срока, должны будут завершены не позднее 16 апреля 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!