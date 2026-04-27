США и Иран "толкнули вверх" цены на нефть: что происходит на рынке на фоне событий на Ближнем Востоке

На мировых рынках подорожала нефть. Утром 27 апреля фьючерсы на марку Brent подорожали на 1,35 доллара, или на 1,3% – до 106,68 доллара за баррель. А стоимость американской нефти West Texas Intermediate (WTI) увеличилась на 1%, или 95 центов – до 95,35 доллара за баррель. Одна из причин – фактическая остановка мирных переговоров между США и Ираном.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: также на рост стоимости ресурса влияют ограниченные перевозки нефти через Ормузский пролив – из-за чего ее дефицит на мировых рынках сохраняется.

"Тегеран фактически перекрыл пролив, а Вашингтон ввел блокаду иранских портов... Надежды на возобновление мирных усилий угасли, когда президент США Дональд Трамп отменил запланированную поездку своих посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад – несмотря на прибытие туда министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: последние высказывания Трампа – в частности, его призыв открывать огонь на поражение по любой иранской лодке, устанавливающей мины в Ормузском проливе – наряду с его заявлениями о полном контроле над проливом, "продолжают подогревать высокие военные премии". Т.е., из-за страха военных действий и возможных перебоев с поставками трейдеры включают в окончательную стоимость нефти наценку.

Из-за этого, резюмируется, экономические риски оказались более высокими, чем предполагалось ранее. Ведь, по прогнозу:

в дальнейшем нефть продолжит дорожать;

стоимость нефтепродуктов будет оставаться высокой;

угроза возникновения серьезного дефицита на рынке никуда не денется.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, США не собираются продлевать исключение из санкций, позволяющее покупать российскую и иранскую нефть, которая уже находится в море. После ослабления санкций США Россия ежесуточно получала более 100 млн долларов дополнительных доходов от продажи нефти. Когда ограничения вернут, российский диктатор Владимир Путин может столкнуться с ростом бюджетного дефицита.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!