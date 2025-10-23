США и Индия "переписали" цены на нефть: стоимость ресурса существенно выросла

На мировых рынках резко подорожала нефть. Утром 23 октября фьючерсы марки Brent выросли на 2,12 (3,4%) – до 64,71 доллара за баррель, а марки WTI – на 2,09 (3,6%), до 60,59 доллара за баррель. В экспертной среде отмечают: причиной этого является возможное скращение Индией закупок российской нефти из-за санкций США против российских "Роснефти" и "Лукойла".

Об этом сообщает Reuters. Отмечается:

Если Индия сократит закупки под давлением США, азиатский спрос может переключиться на американскую нефть.

Это приведет к удорожанию нефти в Атлантическом регионе.

"По словам отраслевых источников, индийские НПЗ намерены резко сократить импорт российской нефти после введения новых санкций. В частности, компания Reliance Industries, являющаяся крупнейшим покупателем российской нефти в Индии, планирует сократить или вовсе прекратить такие закупки", – говорится в сообщении.

В целом же, отмечается в материале, направленные на лишение Кремля нефтянных доходов американские санкции против крупнейших нефтяных компаний России могут сократить реальные поставки российской нефти. А также "заставить покупателей искать альтернативы на открытом рынке".

Кроме того, подчеркивается, на ситуацию повлияло и введение ЕС 19-го пакета санкций против РФ. Который, в частности, включает запрет на импорт российского СПГ.

Впрочем, акцентируется, отдельные эксперты считают, что нынешнее подорожание является не более чем эмоциональной реакцией рынка, а не структурным сдвигом. Ведь "за последние 3,5 года почти все санкции против России мало повлияли на объемы добычи или нефтяные доходы".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в России остановил работу Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод – после очередной атаки беспилотников. Предприятие принадлежит компании "Роснефть".

