Спрос вырос точечно: названы самые популярные регионы для покупки квартиры в Украине

Интерес украинцев к новому жилье серьезно снизился во время полномасштабной войны. Однако в некоторых регионах уже возникла тенденция к повышению спроса на надвижимость. Рекордсменами в этом ключе стали Львовская и Закарпатская области, а также Ивано-Франковск и Тернополь.

Популярность этих областей обусловлена их отдаленностью от районов боевых действий. Об этом рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, пишет "РБК-Украина".

По ее словам, точечное повышение интереса покупателей недвижимости в указанных регионах связано с реализацией отложенного спроса. Так, многие украинцы еще в начале войны вынужденно переехали в западные области страны и хотели обзавестись там жильем, однако не имели соответствующих возможностей.

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Впрочем, спрос на недвижимость несколько оживает и в некоторых других регионов. К примеру, это Днепр, Винница и Кропивницкий, где также оказалось немало внутренних переселенцев.

Тем не менее, есть существенное различие. В западных областях Украины спрос активизировался в основном на квартиры в новостройках. А вот в центре страны популярность растет у жилья со вторички.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом спрос на новое жилье в Украине остается низким и специфическим, что не позволяет продавцам взвинчивать цены. Так, украинцы покупают в основном небольшие квартиры (40-70 кв. м) в уже достроенных домах.

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