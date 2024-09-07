Спрос на репетиторов резко возрос: сколько зарабатывают знатоки английского и учителя младших классов

В Украине после начала учебного года значительно вырос спрос на репетиторов. Больше всего зарабатывают знатоки английского языка – в среднем 22,5 тыс. грн.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. В среднем "Репетитор дошкольного образования" в Украине зарабатывает 15000 грн. Это медиана зарплат по данным из 131 вакансии, размещенной на Work.ua с заголовком "Репетитор дошкольного образования" и по схожим запросам-синонимам "Педагог раннего развития", "Учитель раннего развития", "Репетитор раннего развития" и т.д. за последние 3 месяца. Диапазон, содержащий медиану, выделен на графике.

Вся Украина – 15000 грн

Киев – 17500 грн

Львов – 14000 грн

Одесса – 15000 грн

В среднем "Репетитор младших классов" в Украине зарабатывает 17000 грн. Это медиана заработной платы по данным из 460 вакансий. Сколько зарабатывают:

Вся Украина – 17000 грн

Киев – 18500 грн

Днепр – 17000 грн

Львов – 16000 грн

Одесса – 15000 грн

Харьков –17000 грн

Дистанционно –15000 грн

В среднем "Репетитор английского" в Украине зарабатывает 22500 грн. Это медиана заработных плат по данным из 1475 вакансий, размещенных на Work.ua с заголовком "Репетитор английского" и по схожим запросам-синонимам "Преподаватель английского", "English teacher", "Англ. преподаватель" и т.д. за последние 3 месяца. Диапазон, содержащий медиану, выделен на графике.

Средняя зарплата по должности "Репетитор английского" по городам:

Вся Украина – 22500 грн

Киев – 22500 грн

Днепр – 20000 грн

Запорожье –21000 грн

Львов – 22500 грн

Одесса –17500 грн

Харьков – 20000 грн

Дистанционно – 22500 грн

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что нехватка рабочих повлекла за собой значительное повышение зарплат в сезонных отраслях, в частности в аграрном и строительном секторах. Зарплата в аграрном секторе выросла на 46,15%, а в строительной сфере – на 54,4% по сравнению с 2023 годом.

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