Спрос на недвижимость застыл в мертвой точке: почему украинцы не хотят покупать новые квартиры

Спрос на новую недвижимость в Украине остается крайне низким – на уровне всего 20-35% от показателей февраля 2022 года. Одной из главных причин нежелания покупать жилье в новостройках является отсутствие страхования военных рисков.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер INSPI Development. Он объяснил, что на данный момент в случае ракетного или дронового удара по новостройке девелопер не имеет никаких обязательств перед покупателем.

А в понятие "форс-мажора" военные риски не входят, отметил специалист. Поэтому украинцы не торопятся заключать договоры на покупку нового жилья.

"Недавняя ракетная атака на новостройку в Днепре поставила ребром вопрос необходимости введения страхования рисков для покупателей. До сих пор в типовых сделках на приобретение имущественных прав на объект, который будет построен в будущем (то есть будущую квартиру), понятие "форс-мажора" не учитывает риски от разрушения или повреждения объекта вследствие военных действий, соответственно, отсутствуют какие-либо обязательства девелопера перед покупателем в случае возникновения таких обстоятельств", – подчеркнул Семенцов.

Общая ситуация со спросом, по его прогнозу, может ухудшиться с началом отопительного сезона. Ведь в этот период РФ может активизировать атаки на энергетическую инфраструктуру.

"Существует очень высокая вероятность новых атак на энергообъекты Украины, что фактически будет тормозить не только строительные работы, но и будет психологически влиять на активность покупателей", – объяснил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам, украинцам этой осенью не следует ожидать традиционного сезонного подорожания квартир. Цена квадратного метра в новых домах не вырастет более чем на 1%.

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