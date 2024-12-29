Способна ли Словакия реализовать энергетический шантаж: какая из стран ЕС готова поддержать Украину электроэнергией

Польша готова поддержать Украину при отключении электроэнергии со стороны Словакии. А Роберт Фицо вряд ли сможет реализовать свой газовый шантаж по Украине, поскольку это противоречит европейскому законодательству. Угрозы звучат скорее как политическое давление, чем реальный инструмент воздействия.

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О намерениях Польши пишет Bloomberg. Решение Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию явилось катализатором новых энергетических вызовов в регионе.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может прекратить поставки резервной электроэнергии в Украину, но такие шаги рискуют иметь серьезные последствия как для энергетической стабильности Украины, так и экономики самой Словакии. Польша заявила о готовности увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если Словакия решит выполнить свои угрозы. Польское правительство уже сейчас готово увеличить производство электроэнергии для балансировки украинской системы, находящейся под значительным давлением из-за российских атак.

Это свидетельствует о стратегической важности Польши для энергетической безопасности региона. Польша также имеет достаточные запасы газа в подземных хранилищах, таких как Вежховице, и может помочь компенсировать любые разрывы в поставках, созданные действиями Словакии или других стран.

Поток российского газа через Украину в Европу завершится 31 декабря 2024 года, когда истекает действующий контракт. Президент Украины Владимир Зеленский не раз подчеркивал, что Украина готова транспортировать газ из других стран, но не из России, поскольку этот транзит поддерживает российскую военную машину.

Европейский Союз со своей стороны постепенно сокращает зависимость от российских энергоносителей. Однако газ не входит в список санкций против Москвы, что позволяет некоторым странам, в частности, Словакии, продолжать импортировать его. Т

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что прекращение транзита – это стратегически правильное решение. Россия получала около 6 миллиардов евро ежегодно благодаря транзиту через Украину и значительная часть этих средств использовалась для финансирования войны.

Также транзит газа в Венгрию и Словакию укреплял позиции пророссийских политиков в этих странах. Отказ от транзита позволяет Украине снизить влияние России на европейские страны, в то же время подготовка к работе газотранспортной системы в бестранзитном режиме продолжалась уже давно.

"Украина готова ко всем сценариям. Газотранспортная система способна работать без транзита, поэтому существенных проблем не возникнет", – отмечает Омельченко.

По его словам, действия Фицо противоречат европейскому законодательству. Снабжение электроэнергии регулируется не правительствами отдельных стран, а европейской сетью ENTSO-E, которая определяет лимиты и обеспечивает стабильность энергоснабжения.

Более того, у Украины есть собственные рычаги влияния. В случае дефицита электроэнергии в стране может быть остановлен транзит нефти через нефтепровод "Дружба", поставляющий нефть в Словакию и Венгрию. Это станет серьезным ударом по экономике этих стран.

Словакия как член ЕС должна соблюдать законодательство Сообщества. Одностороннее решение о прекращении поставок электроэнергии в Украину будет расцениваться как нарушение правил внутреннего рынка ЕС. В 2023 году Словакия имела проевропейское правительство, заключившее контракты на поставку газа из альтернативных источников, но Роберт Фицо акцентирует внимание на российском газе, вызывающем критику со стороны европейского сообщества.

Реализация угроз Фицо будет иметь негативные последствия и для Словакии. Остановка транзита нефти через "Дружбу" в ответ на ограничение поставок электроэнергии нанесет существенный ущерб ее экономике. Кроме того, подобные шаги могут изолировать Словакию на европейской арене, ослабив ее позиции в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина впервые получила сжиженный природный газ из США из-за Греции. Соглашение с американской компанией Venture Global действует до 2026 года.

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