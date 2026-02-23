Видео дня
SOCAR ввел в работу первые стационарные укрытия и готовит открытие новых объектов
Защитные сооружения уже функционируют в некоторых областях присутствия сети, а строительство новых объектов продолжается.
Стационарные укрытия уже установлены на стратегических направлениях и в крупных городах:
- Одесса и область: защищены ключевые точки в городе (улицы Лиманная, Люстдорфская дорога, Черноморского казачества) и на трассах (пгт. Авангард, с. Таирово, с. Холодная Балка).
- Львовщина: работают укрытия в с. Холодновидка и с. Подрясное.
- Ровенская область: защищены объекты на трассе Киев-Чоп (с. Белая Криница).
- Николаев: действует хранилище на пр. Богоявленском.
SOCAR не останавливается на достигнутом. В ближайшие месяцы "пространства безопасности" появятся в новых локациях. В частности, в планах компании строительство укрытий в Днепре, Черкасской области, Житомирском районе и новых точках на трассе Киев-Одесса.
Для удобства клиентов SOCAR маркирует АЗК с укрытиями в своем мобильном приложении, что позволяет заранее планировать безопасный маршрут. Компания подчеркивает: защита не ограничивается только работниками – двери укрытий открыты для каждого, кто оказался рядом во время опасности.