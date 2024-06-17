Собственники отказались от старых цен: по всей Украине изменили стоимость 1-комнатных квартир
На вторичном рынке изменились цены на 1-комнатные квартиры – причем по всей стране. Переписали же их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с марта по май 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла в Закарпатской области – сразу на 10%, до средних 58 919 долларов.
Самое большое снижение зафиксировано в Сумской области, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. Цены опустились на 6%, до средних 27 090 долларов.
В целом рост цен составил от 0,5% до 10%. В частности, помимо Закарпатской, покупать 1-комнатные квартиры стало дороже в:
- Ривненской, Кировоградской – на 6%;
- Черновицкой областях – 5%;
- городе Киеве – 4%;
- Черниговской – 3%;
- Тернопольской – 1%;
- Винницкой областях – 0,5%.
Подешевело же такое жилье в диапазоне 0,1-6%. Кроме Сумской области цены снизились в:
- Харьковской, Черкасской – на 5%;
- Киевской, Волынской, Запорожской – 4%;
- Днепропетровской – 3%;
- Хмельницкой, Ивано-Франковской – 2%;
- Львовской, Одесской, Николаевской, Херсонской – 1%;
- Житомирской – 0,7%;
- Полтавской областях – 0,1%.
Сколько стоит купить 1-комнатную квартиру в Украине
В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 21 000 до 97 025 долларов. Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, собственно, 97 025 долларов. А кроме того:
- во Львовской области – 68 904 доллара;
- Закарпатской – 58 919 долларов.
- Винницкой – 52 109 долларов.
Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсонской области – в среднем 21 000 долларов. Среди лидеров также:
- Запорожская – 21 730 долларов;
- Николаевская – 22 889 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на полномасштабную войну и регулярные российские обстрелы, украинцы не отказываются от покупки нового жилья. Впрочем, 90% спроса на первичное жилье сконцентрировано главным образом в относительно безопасных в военном смысле городах. Более того, в таких регионах спрос на новое жилье вырос в 1,5-1,8 раза – тогда как в целом по Украине упал до 35% от довоенного уровня.
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