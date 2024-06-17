Собственники отказались от старых цен: по всей Украине изменили стоимость 1-комнатных квартир

На вторичном рынке изменились цены на 1-комнатные квартиры – причем по всей стране. Переписали же их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с марта по май 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла в Закарпатской области – сразу на 10%, до средних 58 919 долларов.

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Самое большое снижение зафиксировано в Сумской области, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. Цены опустились на 6%, до средних 27 090 долларов.

В целом рост цен составил от 0,5% до 10%. В частности, помимо Закарпатской, покупать 1-комнатные квартиры стало дороже в:

Ривненской, Кировоградской – на 6%;

Черновицкой областях – 5%;

городе Киеве – 4%;

Черниговской – 3%;

Тернопольской – 1%;

Винницкой областях – 0,5%.

Подешевело же такое жилье в диапазоне 0,1-6%. Кроме Сумской области цены снизились в:

Харьковской, Черкасской – на 5%;

Киевской, Волынской, Запорожской – 4%;

Днепропетровской – 3%;

Хмельницкой, Ивано-Франковской – 2%;

Львовской, Одесской, Николаевской, Херсонской – 1%;

Житомирской – 0,7%;

Полтавской областях – 0,1%.

Сколько стоит купить 1-комнатную квартиру в Украине

В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 21 000 до 97 025 долларов. Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, собственно, 97 025 долларов. А кроме того:

во Львовской области – 68 904 доллара;

Закарпатской – 58 919 долларов.

Винницкой – 52 109 долларов.

Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсонской области – в среднем 21 000 долларов. Среди лидеров также:

Запорожская – 21 730 долларов;

Николаевская – 22 889 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на полномасштабную войну и регулярные российские обстрелы, украинцы не отказываются от покупки нового жилья. Впрочем, 90% спроса на первичное жилье сконцентрировано главным образом в относительно безопасных в военном смысле городах. Более того, в таких регионах спрос на новое жилье вырос в 1,5-1,8 раза – тогда как в целом по Украине упал до 35% от довоенного уровня.

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