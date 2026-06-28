Снятие наличных с 1 июля: какие лимиты установили в банкоматах

В Украине действуют ограничения на снятие наличных с банковских карт, которые останутся в силе и с 1 июля 2026 года. Общий суточный лимит, установленный Национальным банком Украины (НБУ), составляет 100 тыс. грн. Однако на практике получить всю сумму через один банкомат удастся не всегда.

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Каждый банк устанавливает свои правила, которые могут существенно отличаться в зависимости от типа карты и способа получения средств. OBOZ.UA выбрал главное.

Лимит на снятие налички: общие правила

В Украине действует общее ограничение НБУ – с одного счета можно снять не более 100 тыс. грн в сутки. Это правило распространяется как на банкоматы, так и на отделения банков, поэтому даже если клиент обращается непосредственно в кассу, превысить этот лимит без отдельного согласования не получится.

После подписания крупнейшими украинскими банками Меморандума о финансовом мониторинге в 2024 году контроль за наличными операциями стал более жестким. Его главная цель – борьба с незаконными финансовыми операциями, схемами отмывания средств и другими рискованными транзакциями. Кроме того, лимиты помогают банкам равномерно распределять запас наличных между банкоматами и избегать ситуаций, когда один клиент может быстро опустошить устройство.

На практике получить всю сумму именно через банкомат зачастую невозможно, ведь отдельные банки устанавливают собственные дополнительные ограничения. Они могут касаться максимальной суммы за одну операцию, за несколько часов или за сутки, а также зависеть от типа карты, статуса клиента или даже от того, является ли это картой самого банка или другого финансового учреждения. Именно поэтому перед снятием крупной суммы стоит заранее уточнить действующие лимиты в своем банке.

Небольшую сумму наличных украинцы могут получить при расчете картой в супермаркетах или на АЗС, которые предоставляют услугу "Наличные на кассе". Для этого нужно сообщить кассиру о желании снять средства до момента оплаты покупки. Если в кассе есть необходимая сумма, деньги выдадут одновременно с оплатой товара.

Если нужно снять значительную сумму – например, для покупки автомобиля или недвижимости – банки рекомендуют обращаться непосредственно в кассу отделения. В таком случае финансовое учреждение может заранее подготовить необходимую сумму, однако о визите обычно стоит сообщить заранее.

Какие лимиты на снятие наличных в крупнейших банках

ПриватБанк

До 40 тыс. грн в течение трех часов ;

; максимум – 100 тыс. грн в сутки ;

; для отдельных категорий клиентов (имеющих повышенный риск по критериям финансового мониторинга) действует более низкий лимит – 20 тыс. грн за три часа ;

; владельцы карт других банков могут снять в банкоматах ПриватБанка до 20 тыс. грн за одну операцию (дополнительные ограничения может устанавливать банк-эмитент карты).

Ощадбанк

Общий суточный лимит — 100 тыс. грн ;

; для карт массового сегмента стандартный лимит составляет 10 тыс. грн в сутки (его можно изменить в приложении банка или по телефону через горячую линию);

(его можно изменить в приложении банка или по телефону через горячую линию); через один банкомат в течение трех часов можно снять не более 25 тыс. грн.

Monobank

Лимит на снятие наличных разделен для "черных" и "белых" карт – с каждой из них можно снять по 100 тыс. грн в сутки;

– с каждой из них можно снять по 100 тыс. грн в сутки; получить наличные в кассе без комиссии клиенты Monobank могут в Универсал-банке, А-банке и Укргазбанке;

комиссия за снятие в банкомате устанавливается банком, которому принадлежит устройство; сумма всегда указывается при проведении операции.

Сенс Банк

Максимальная сумма снятия соответствует требованиям НБУ – до 100 тыс. грн в сутки ;

; конкретный доступный лимит зависит от настроек карты клиента (лучше уточнить отдельно перед проведением операции).

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине с 26 июня вступили в силу новые правила пополнения карт и счетов через терминалы самообслуживания. Пользователь обязательно должен пройти верификацию.

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