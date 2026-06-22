У украинцев осталось 4 дня: НБУ изменил правила внесения денег на банковские карты
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В Украине с 26 июня вступят в силу новые правила внесения наличных на карты или счета через платежные терминалы самообслуживания. По ним, пользователю в обязательном порядке необходимо будет подтвердить номер мобильного телефона – т.е., верифицироваться. Для этого ему либо будет приходить SMS-сообщение, либо поступать автоматический звонок с соответствующим кодом.
Об этом говорится в постановлении № 67 Нацбанка. Согласно документу:
- Без ввода этого кода транзакция просто не завершится.
- На квитанции обязательно будет указываться полный номер телефона плательщика.
Таким образом, завершение зачисления средств будет возможным только после ввода кода. При этом поставщики услуг будут обязаны обеспечивать безопасность клиента. В частности, гарантировать, что код не біл передан другим лицам.
Почему Нацбанк ужесточает правила
В целом же, обновление направлено на усиление финансового мониторинга. А кроме того, борьбу с анонимными операциями с наличными.
Дело в том, что ранее украинцы и иностранцы могли вносить средства через терминалы без идентификации личности. Т.е., любой человек мог анонимно перевести другому деньги за, к примеру, незаконные операции – и не понести наказания.
Теперь каждая транзакция будет привязана к конкретному номеру телефона. А банки и платежные сервисы должны хранить информацию о:
- коде авторизации;
- номере плательщика;
- дате и времени проведения операции.
Когда SMS-подтверждение не является обязательным
Впрочем, в SMS-подтверждении будут нуждаться не все платежи. Без пароля по-прежнему можно будет:
- оплатить налоги и коммунальные услуги;
- покупать транспортные билеты;
- пополнять проездные карты;
- пополнять мобильную связь – но только в пределах 500 грн в месяц на один номер;
- вносить наличные на счет, к которому привязана карта – но только при условии, что терминал успешно считал номер карты и плательщик подтвердил операцию с помощью ПИН-кода или через банковское приложение.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам советуют не распечатывать чек после снятия денег в банкомате без особой надобности. Дело в том, что этот документ содержит информацию, представляющую интерес для мошенников. И если его просто выбросить – можно подвергнуть свои сбережения опасности.
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