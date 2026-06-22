У украинцев осталось 4 дня: НБУ изменил правила внесения денег на банковские карты

В Украине с 26 июня вступят в силу новые правила внесения наличных на карты или счета через платежные терминалы самообслуживания. По ним, пользователю в обязательном порядке необходимо будет подтвердить номер мобильного телефона – т.е., верифицироваться. Для этого ему либо будет приходить SMS-сообщение, либо поступать автоматический звонок с соответствующим кодом.

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Об этом говорится в постановлении № 67 Нацбанка. Согласно документу:

Без ввода этого кода транзакция просто не завершится.

На квитанции обязательно будет указываться полный номер телефона плательщика.

Таким образом, завершение зачисления средств будет возможным только после ввода кода. При этом поставщики услуг будут обязаны обеспечивать безопасность клиента. В частности, гарантировать, что код не біл передан другим лицам.

Почему Нацбанк ужесточает правила

В целом же, обновление направлено на усиление финансового мониторинга. А кроме того, борьбу с анонимными операциями с наличными.

Дело в том, что ранее украинцы и иностранцы могли вносить средства через терминалы без идентификации личности. Т.е., любой человек мог анонимно перевести другому деньги за, к примеру, незаконные операции – и не понести наказания.

Теперь каждая транзакция будет привязана к конкретному номеру телефона. А банки и платежные сервисы должны хранить информацию о:

коде авторизации;

номере плательщика;

дате и времени проведения операции.

Когда SMS-подтверждение не является обязательным

Впрочем, в SMS-подтверждении будут нуждаться не все платежи. Без пароля по-прежнему можно будет:

оплатить налоги и коммунальные услуги;

покупать транспортные билеты;

пополнять проездные карты;

пополнять мобильную связь – но только в пределах 500 грн в месяц на один номер;

вносить наличные на счет, к которому привязана карта – но только при условии, что терминал успешно считал номер карты и плательщик подтвердил операцию с помощью ПИН-кода или через банковское приложение.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам советуют не распечатывать чек после снятия денег в банкомате без особой надобности. Дело в том, что этот документ содержит информацию, представляющую интерес для мошенников. И если его просто выбросить – можно подвергнуть свои сбережения опасности.

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