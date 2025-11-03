Дробление на ФОПов и зарплаты в конвертах: Украина потеряла 1,5 млрд из-за "тени" в одной отрасли

В Украине снижение налогов в гостиничном бизнесе до 7% не привело к отбеливанию отрасли – большинство предприятий осталось "в тени". Даже при льготных условиях бизнес продолжает уклоняться от уплаты налогов, измельчая деятельность на ФОПы и минимизируя официальные зарплаты.

Об этом заявил председатель парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, еще до войны гостиничный бизнес активно обращался к законодателям с просьбой о снижении налогов, обещая, что тогда будет платить налоги честно.

В 2021 году Верховная Рада пошла навстречу и снизила ставку НДС для гостиничных услуг до 7%, втрое меньше, чем в большинстве других отраслей. По логике, это должно было стимулировать прозрачность бизнеса и увеличить поступления в бюджет.

Несмотря на трижды уменьшенную ставку НДС, количество физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в отрасли осталось таким же, как и до изменений. Соотношение между юридическими лицами и ФЛП почти не изменилось, а 75% налоговых платежей идут от юридических лиц, которых в разы меньше, чем ФЛП. Таким образом, большинство бизнеса осталось "в тени".

Гетманцев отметил, что это подтверждается и через заработные платы. В 2025 году средняя зарплата у юридических лиц гостиничного бизнеса составляла 17,8 тыс. грн, тогда как ФОПы часто выплачивали меньше минимальной заработной платы – 7,9 тыс. грн. При этом официальные данные о количестве работников часто занижаются, например, большой отель в Сходнице официально заявляет 41 работника, тогда как на сайтах поиска работы указано от 250 до 1000 человек.

Гетманцев привел кейс гостиничного комплекса "Три сына и дочь", который предоставляет услуги через юридическое лицо и многочисленные ФЛП, отдельно рестораны, отдельно паркинг, отдельно магазины на территории. Все это – единый бизнес, но из-за измельчения на ФЛП происходит уклонение от уплаты налогов.

По оценкам, этот отель не доплатил около 10 млн грн налога на прибыль и более 48 млн грн налога на зарплату в 2025 году. При этом государство уже создало для отрасли сверхльготные условия, но даже это не побудило бизнес перейти на прозрачную систему налогообложения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, польская система налогообложения ФЛП (физлиц-предпринимателей) в Украине не предусматривает увеличения налогов, как об этом заявляют некоторые псевдоэксперты. На самом деле цель будущего перехода, который планируется после войны, – уплата единого налога только действительно малыми бизнесами или теми, чей оборот не превышает 2 млн евро в год.

