Смартфоны на 12 млн грн в пакетах АТБ: украинец пытался ввезти в ЕС сотни iPhone и Samsung

Сотрудники венгерской таможни задержали на границе украинца, который пытался ввезти в страну смартфоны совокупной стоимостью 12,3 млн грн. Мужчине грозит лишение свободы – в его отношении возбуждено уголовное дело.

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Об этом сообщили в управлении Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии (NAV). Как видно на снимках, опубликованных с места происшествия, дорогостоящие гаджеты перевозились в пакетах украинской сети супермаркетов АТБ.

"62-летний украинец пытался спрятать в своей машине iPhone и Samsung Galaxy стоимостью почти 100 миллионов форинтов, когда его остановили следователи на трассе М3", – объяснили таможенники.

Сообщается, что мужчина ехал в сторону Захони на автомобиле Audi с украинскими номерами, когда его остановили для плановой проверки. При обыске патрульные обнаружили пять больших сумок, в каждой из которых лежали новые нераспечатанные смартфоны iPhone и Samsung Galaxy – в совокупности 261 единиц.

"Водитель постоянно менял показания относительно найденных устройств. Сначала он утверждал, что ни одна из этих вещей не является его собственностью, что он перевозит их из Будапешта в Ньиредьхазу. Однако буквально через несколько минут он назвал получателем другой город", – добавили правоохранители.

Они уточнил, что ни на один из обнаруженных гаджетов не был уплачен "налог за пустой носитель", который является элементом защиты авторских прав. Эта форма роялти распространяется в том числе на встроенные в мобильные телефоны хранилища, так как они подходят для хранения цифрового контента. Размер платы зависит от емкости пустого носителя.

Мобильные телефоны были изъяты. Их совокупная стоимость оценивается почти в 100 млн форинтов (около 12,3 млн грн по актуальному курсу). Также в отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту нарушения авторских прав.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники румынской таможни изъяли у двух граждан Украины 1,4 млн долларов, поскольку средства не были задекларированы – это в 20 раз больше суммы, которую можно провозить без декларирования. За нарушение правил декларирования средств на пару наложили штраф.

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