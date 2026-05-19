Словакия нашла замену России: кто станет новым поставщиком газа: кто станет новым поставщиком газа

Словакия планирует 10-летний газовый контракт с Азербайджаном, окончательно закрепляя курс Европейского Союза (ЕС) на отказ от российского газа. Европа системно перестраивает энергетический рынок и уже не рассматривает возвращение к зависимости от РФ, заменяя ее новыми поставщиками.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба, пишет профильное издание ExPro. По его словам, Азербайджан рассматривается как стратегически надежный партнер в сфере энергоснабжения.

В частности после того, как Баку уже демонстрировал готовность помогать Европе во время транзитных кризисов, связанных с поставками энергоресурсов через территорию Украины. Именно этот опыт стал дополнительным аргументом в пользу расширения сотрудничества.

Как отметил Тараба, Словакия уже ведет переговоры о долгосрочном контракте с азербайджанской государственной компанией SOCAR. Важно, что еще в марте руководство словацкой энергетической компании SPP подтверждало начальные переговоры, а ранее стороны уже заключили пилотное краткосрочное соглашение, которое позволило начать поставки газа в декабре 2024 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял о готовности страны наращивать экспорт энергоресурсов в страны Центральной Европы. По оценкам, общие годовые объемы поставок могут достигать около 1,5 млрд кубометров газа, что делает Баку важным альтернативным поставщиком для региона.

Фактически Европа продолжает активно диверсифицировать источники энергоснабжения, уменьшая зависимость от российского газа. В этом контексте Азербайджан все чаще рассматривается как один из ключевых альтернативных партнеров вместе с США и Норвегией.

Германия отказывается от российских энергоносителей

Параллельно с переговорами Словакии о новых контрактах, Германия заявила о необратимости курса ЕС на отказ от российских энергоносителей. По словам представителя федерального правительства Штефана Роуенгофа, Европа больше не рассматривает возвращение к модели энергетической зависимости от России после полномасштабного вторжения в Украину.

В Берлине отмечают, что война кардинально изменила подход к энергетической безопасности и разрушила предыдущие представления о стабильности российских поставок. Европейские страны осознали, что энергоресурсы могут использоваться как инструмент политического давления, что и стало ключевым фактором пересмотра всей стратегии.

Германия уже полностью перестроила свою энергетическую систему – заменила российский трубопроводный газ, быстро развила инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа и переориентировалась на новых поставщиков. Сегодня около половины газовых потребностей страны покрывает Норвегия, а значительную часть СПГ (сжиженный природный газ) поставляют США.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Индия отклонила предложение России о продаже ей сжиженного природного газа, на который распространяются санкции США. В Нью-Дели приняли такое решение несмотря на дефицит, вызванный напряженностью на Ближнем Востоке.

