Сладости могут исчезнуть с полок? Российская атака разрушила склад Roshen

Утром 27 августа войска РФ разрушили склад ROSHEN в Чубинском в Киевской области, где хранилась готовая кондитерская продукция. Благодаря соблюдению правил безопасности никто не пострадал, однако из-за значительных материальных потерь в ближайшее время возможны временные перебои с поставками отдельных товаров компании.

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Об этом официально сообщили на сайте ROSHEN. В компании подчеркивают, что, несмотря на масштабные разрушения, люди не пострадали. Работники соблюдали правила безопасности, что позволило избежать жертв.

Российская атака разрушила склад ROSHEN

Утром 27 августа в результате массированной атаки РФ был разрушен склад ROSHEN в Чубинском. Объект выполнял важную функцию в цепочке поставок: здесь хранилась готовая кондитерская продукция, которую затем отправляли в торговые точки.

Уничтожение склада означает потерю как самой инфраструктуры, так и части товарных запасов, которые предназначались для дальнейшего распределения. В ROSHEN отметили, что в результате атаки никто не пострадал. Правила безопасности и своевременно принятые меры позволили сохранить жизнь и здоровье работников.

Для предприятия же последствия оказались значительными. Помимо физического разрушения складских помещений, компания потеряла часть готовой продукции, которая находилась на объекте.

Разрушенный склад был частью системы, обеспечивавшей хранение и поставку кондитерских изделий. Поэтому после атаки компании необходимо восстанавливать логистические процессы и искать возможности для перенаправления товарных потоков. Именно из-за этого в ближайшее время возможны временные перебои с поставками отдельных товаров.

Атака затронула не только ROSHEN

Удар по складу ROSHEN стал частью более масштабной атаки, которая также нанесла ущерб логистической инфраструктуре других украинских компаний. В частности, утром 27 августа был уничтожен распределительный центр "Дома игрушек". Там хранилось значительное количество детских товаров и игрушек, а сам объект ежедневно использовался для формирования поставок в магазины сети в разных регионах Украины.

В связи с уничтожением центра компания предупредила покупателей, что часть уже оформленных заказов может прибыть с задержкой. Если оплаченный заказ будет невозможно выполнить и его придется отменить, клиентам должны вернуть средства.

Повреждения получил и распределительный центр Comfy в Киевской области. В компании сообщили, что все сотрудники живы, а подготовленные укрытия позволили защитить команду во время атаки. Comfy продолжает работу магазинов и онлайн-каналов, однако из-за повреждения складской инфраструктуры также могут возникать сложности с выполнением отдельных заказов.

Еще одним пострадавшим ритейлером стала сеть "Фора". 27 августа российская атака повредила склад в Киевской области, который компания начала использовать всего за несколько дней до этого. Для "Форы" это уже третья атака на логистическую инфраструктуру в течение августа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за постоянных ракетных ударов со стороны России ряд системных украинских компаний оказался в критическом состоянии и на грани остановки работы. В частности, речь идет о таких гигантах рынка, как "Новая почта", Rozetka, "Сильпо", "Эпицентр" и АТБ.

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