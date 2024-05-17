"Скрытая" функция почтоматов "Новой почты": как можно забрать посылки без интернета

Украинцы могут забрать посылку из почтоматов "Новой почты" даже без интернета – что особенно актуально в свете начавшихся отключений электроэнергии, которые могут привести к проблемам со связью. Дело в том, что эти устройства могут работать и без сети – но без заранее загруженных данных в приложении компании, все же, не обойтись.

Об этом сообщили в самой "Новой почте". Впрочем, признали там, полностью без интернета, все же, не обойтись: перед тем, как идти за посылкой, нужно найти место, где интернет есть (например Wi-Fi дома), зайти в приложение, после чего:

выбрать необходимую электронную накладную или создать новую;

убедиться, что отправка оплачена. Если нет – оплатить посылку;

оставить приложение открытым.

Последний пункт особенно важен. Ведь без этого совершать дальнейшие действия будет невозможно.

Что делать у почтомата "Новой почты"

У самого почтомата также нужно будет совершить ряд действий. В частности:

включить Bluetooth;

дождаться соединения с почтоматом;

открыть ячейку;

забрать (или положи) в нее посылку;

подтвердить это в приложении.

Как снять наличку в ПриватБанке при блэкауте

В свою очередь, ПриватБанк продолжит предоставлять своим клиентам услуги даже во время массовых отключений света. Причем как в отделениях, так и онлайн. Таким образом, украинцы смогут снять наличку, осуществить перевод средств и воспользоваться другими услугами банка.

Там отметили: работать во время возможных масштабных блэкаутов будут не все отделения – только дежурные. Их список находится по ссылке.

Кроме того, отметили в "Привате", клиенты смогут получить банковские услуги онлайн. В частности, по номеру 3700.

Также можно подтверждать операции и получать услуги в приложениях Приват24 и Приват24 для бизнеса. Однако только при условии наличия интернета.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, в результате постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры Россией, в Украине сложилась сложная ситуация в энергосети, которая привела к введению стабилизационных и аварийных графиков отключения света по всей стране. В связи с этим, признали в правительстве, экономия электричества должна стать новой нормой жизни для всех украинцев – ради недопущения лишней нагрузки на сеть и чтобы уменьшить вероятность почасовых отключений.

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