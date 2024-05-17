"Скрытая" функция почтоматов "Новой почты": как можно забрать посылки без интернета
Украинцы могут забрать посылку из почтоматов "Новой почты" даже без интернета – что особенно актуально в свете начавшихся отключений электроэнергии, которые могут привести к проблемам со связью. Дело в том, что эти устройства могут работать и без сети – но без заранее загруженных данных в приложении компании, все же, не обойтись.
Об этом сообщили в самой "Новой почте". Впрочем, признали там, полностью без интернета, все же, не обойтись: перед тем, как идти за посылкой, нужно найти место, где интернет есть (например Wi-Fi дома), зайти в приложение, после чего:
- выбрать необходимую электронную накладную или создать новую;
- убедиться, что отправка оплачена. Если нет – оплатить посылку;
- оставить приложение открытым.
Последний пункт особенно важен. Ведь без этого совершать дальнейшие действия будет невозможно.
Что делать у почтомата "Новой почты"
У самого почтомата также нужно будет совершить ряд действий. В частности:
- включить Bluetooth;
- дождаться соединения с почтоматом;
- открыть ячейку;
- забрать (или положи) в нее посылку;
- подтвердить это в приложении.
Как снять наличку в ПриватБанке при блэкауте
В свою очередь, ПриватБанк продолжит предоставлять своим клиентам услуги даже во время массовых отключений света. Причем как в отделениях, так и онлайн. Таким образом, украинцы смогут снять наличку, осуществить перевод средств и воспользоваться другими услугами банка.
Там отметили: работать во время возможных масштабных блэкаутов будут не все отделения – только дежурные. Их список находится по ссылке.
Кроме того, отметили в "Привате", клиенты смогут получить банковские услуги онлайн. В частности, по номеру 3700.
Также можно подтверждать операции и получать услуги в приложениях Приват24 и Приват24 для бизнеса. Однако только при условии наличия интернета.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом, в результате постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры Россией, в Украине сложилась сложная ситуация в энергосети, которая привела к введению стабилизационных и аварийных графиков отключения света по всей стране. В связи с этим, признали в правительстве, экономия электричества должна стать новой нормой жизни для всех украинцев – ради недопущения лишней нагрузки на сеть и чтобы уменьшить вероятность почасовых отключений.
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