Как снять наличку и перевести деньги при отключениях света: в крупном банке рассказали украинцам, куда идти

Государственный ПриватБанк продолжит предоставлять своим клиентам услуги даже во время массовых отключений света. Причем как в отделениях, так и онлайн. Таким образом, украинцы смогут снять наличку, осуществить перевод средств и воспользоваться другими услугами банка.

Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили: работать же во время возможных масштабных блэкаутов будут не все отделения – только дежурные. Их список находится по ссылке.

"Работа ПриватБанка во время блекаута. При длительном отключении электроэнергии вы можете получать банковские в наших дежурных отделениях", – рассказали в банке.

Мобильный банкинг будет работать

Кроме того, отметили в "Привате", клиенты смогут получить банковские услуги онлайн. В частности, по номеру 3700.

Также можно подтверждать операции и получать услуги в приложениях Приват24 и Приват24 для бизнеса. Однако только при условии наличия интернета.

Что делать, если нет дежурного отделения ПриватБанка

В то же время, признали в банке, может случиться так, что поблизости может не оказаться дежурного отделения. В таком случае, отметили там, получить банковские услуги вы можете в любом отделении общей сети украинских банков – powerbanking.

Это созданная по инициативе НБУ объединенная сеть отделений банков Украины, которые будут работать и предоставлять необходимые услуги клиентам даже во время блэкаута. "Сеть насчитывает уже более 2 390 отделений, обеспеченных альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, усиленной инкассацией наличных денег и дополнительным персоналом", – рассказали в самом Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут получать интернет даже при отключениях электричества. Для этого следует подключиться к интернет-провайдерам, использующим технологию xPON.

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