Сколько живут ФОПы в Украине: названа самая уязвимая сфера

В Украине рядовой ФЛП (физическое лицо-предприниматель) в среднем работает всего 2 года и 4 месяца, а многие малые бизнесы не доживают даже до первого юбилея. Неожиданно наиболее уязвимой сферой оказалась торговля, на которую приходится почти половина всех закрытий предпринимателей.

Об этом сообщают аналитики Опендатабот. По данным Единого государственного реестра, только за 11 месяцев 2025 года свою деятельность прекратили более 250 тысяч ФОПов.

В среднем рядовой ФЛП в Украине работает 2 года и 4 месяца, однако этот показатель существенно отличается в зависимости от сферы деятельности и региона. Наибольший всплеск прекращений предпринимательской деятельности зафиксировали в январе – сразу 59 723 закрытия. Такой резкий показатель объясняется полуторамесячной паузой в работе государственных реестров в конце 2024 года, после чего все накопленные решения были внесены одновременно.

Впрочем, даже с учетом технического фактора, общая тенденция остается тревожной, ведь малый бизнес массово исчезает с экономической карты страны. Причины разные, от падения покупательной способности и роста расходов до мобилизационных процессов, релокации и изменения налоговых условий.

Больше всего предпринимателей, прекративших работу в 2025 году, было зарегистрировано в Киеве. Каждый восьмой закрытый ФЛП работал в столице(32 469 предпринимателей). Такой показатель объясняется не только концентрацией бизнеса, но и высокой конкуренцией и стоимостью ведения дела.

На втором месте – Днепропетровская область, где деятельность прекратили 22 645 ФЛП. Далее следуют Харьковщина (20 481), Одесская (18 714) и Львовская (16 521). Во всех этих регионах малый бизнес сталкивается с дополнительными рисками (близость к фронту, логистические и кадровые проблемы).

Наиболее уязвимой сферой в 2025 году стала торговля. На розничную торговлю приходится треть всех закрытий, а именно 77 705 ФЛП. В среднем такие бизнесы существуют менее трех лет. Еще 16 909 предпринимателей прекратили деятельность в сфере оптовой торговли, где средняя "продолжительность жизни" ФЛП едва превышает один год.

В целом почти половина всех закрытий в 2025 году пришлась именно на торговую нишу. С большим отрывом второй по количеству прекращений стала ІТ-сфера. В 2025 году закрылось 28 668 ФОПов-айтишников, это каждый девятый предприниматель, который прекратил деятельность. В то же время ІТ остается одной из самых жизнеспособных сфер малого бизнеса.

ФОПы в ИТ в среднем работают 3 года и 11 месяцев, что почти вдвое дольше среднего показателя по стране. Часть закрытий в этой сфере связана не с провалом бизнеса, а со сменой формы работы, выездом за границу или переходом в наемную занятость.

Самыми стабильными в Украине оказались ФОПы, работающие в сфере складского хозяйства. Такие предприниматели в среднем ведут деятельность более 6 лет, это абсолютный рекорд среди малых бизнесов.

Почти шесть лет (5 лет и 11 месяцев) работают ФОПы, занятые в операциях с недвижимостью. В тройку самых долговечных также входят бизнесы по ремонту техники, в том числе бытовой, – их средний срок работы составляет 5 лет и 9 месяцев. Все эти сферы объединяет стабильный спрос и относительно низкая зависимость от импульсивного потребления.

Антирекорд по продолжительности работы принадлежит ФЛП-курьерам. В среднем предприниматели в этой сфере работают всего 6 месяцев. Такая статистика свидетельствует о временном характере занятости и использовании ФОПа как формального инструмента для работы в сервисах доставки.

Недолго держатся на плаву и ФЛП в сфере административной и вспомогательной офисной деятельности, около 9 месяцев. Чуть больше года в среднем работают предприниматели в оптовой торговле и сфере образования, что также говорит о сложности масштабирования и нестабильности доходов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 января 2026-го выросли налоги для физлиц-предпринимателей (ФЛП), которые находятся на едином налоге. Рост связан с увеличением прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

