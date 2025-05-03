Сколько "Нафтогаз" заплатил руководителям и наблюдательному совету: озвучена огромная сумма за прошлый год

НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2024 года выплатил 5 членам правления и 6 директорам 81 млн грн. То есть в среднем в прошлом году один топ-менеджер обходился в 7,3 млн грн (или по 613,3 тыс. грн на одного человека ежемесячно).

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Об этом со ссылкой на отчет НАКа сообщил Интерфакс. В 2023 году на ведущий персонал потратили 77 млн грн, однако тогда он состоял из четырех членов правления и шести директоров. "Компенсация ведущему управленческому персоналу, входящему в состав административных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие премии и составила 81 млн грн", – говорится в консолидированной финансовой отчетности общества за 2024 год.

Выплаты на обеспечение деятельности наблюдательного совета компании за 2024 составили 33 млн грн против 18 млн грн в 2023 году. Указанная сумма включала оплату услуг членам НР в размере 29 млн грн и 4 млн грн в виде возмещения расходов, связанных с исполнением обязанностей членов наблюдательного совета.

"Членам наблюдательного совета было установлено фиксированное вознаграждение, которое выплачивается в соответствии с условиями индивидуальных гражданско-правовых договоров, заключенных компанией с членами НР", - говорится в документе. НАК "Нафтогаз Украины" по результатам 2024 года получила 23,9 млрд грн чистой прибыли против 0,8 млрд грн убытка в 2023 году.

Напомним, на заседании наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" 28 апреля был избран новый председатель правления. Им стал Сергей Корецкий, уже возглавляющий ПАО "Укрнафта", а также "Укртатнафту".

Как писал OBOZ.UA, недавно суд Парижа решил, что Россия должна компенсировать Украине 5 млрд долларов ущерба, нанесенного в результате незаконной экспроприации активов Группы "Нафтогаз" после оккупации Крыма в 2014 году. Учитывая это, РФ может потерять имущество во Франции на 120 млн. евро.

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