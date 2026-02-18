В Украине могут официально разрешить бизнес без ФОП: список профессий, кого заденет

Украинцам могут разрешить заниматься бизнесом без регистрации физического лица – предпринимателя (ФЛП, или по-украински "ФОП"). Такой вид оформления могут разрешить парикмахерам, юрисконсультам, сиделкам, репетиторам, гувернерам и некоторым другим самозанятым украинцам.

Об этом говорится законопроекта №8143 за авторством группы нардепов во главе с председателем парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой. Ее комитет снова вернулся к рассмотрению законодательного акта после длительного перерыва.

Особенность инициативы заключается еще и в том, что право осуществлять предпринимательскую деятельность без ФЛП предлагают предоставить домохозяйству В документе указано, что это будет возможно при нескольких условиях:

представление годовой налоговой декларации домохозяйства;

домохозяйства; ведение такой предпринимательской (экономической) деятельности только членами домохозяйства ;

; годовой доход от экономической деятельности домохозяйства не превышает сумму 8 миллионов гривен.

Для каких видов деятельности могут отменить "ФОП"

Парикмахерские и косметологические услуги.

Юридические консультации.

Услуги домашней прислуги.

Уход за больными или немощными лицами.

Предоставление индивидуальных уроков (репетитора).

Индивидуальное воспитание детей (гувернер).

Услуги, связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу.

Ремонт обуви, одежды, бытовых текстильных и трикотажных изделий, ковров и ковровых изделий, кожаных, галантерейных и дорожных изделий, мебели, радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры, электробытовой техники и других бытовых и офисных приборов, часов, других предметов личного пользования, домашнего обихода и металлоизделий.

Техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов.

Услуги по стирке и глажке белья и других текстильных изделий.

Розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами с лотков и на рынках.

Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.

Услуги по перевозке груза.

Деятельность в сфере ресторанного хозяйства.

Услуги по эстетической косметологии, кроме тех, которые подлежат лицензированию.

Другие виды работ, к которым привлекаются члены этого домохозяйства, кроме видов деятельности, подлежащих лицензированию и относятся к независимой профессиональной деятельности в соответствии с законом.

Недостатки законопроекта

Как объясняет "Судебно-юридическая газета", в проекте закона уже обнаружили очевидные недостатки и правовые коллизии. В частности такие:

отсутствуют положения, четко определяющие, будет ли и каким образом, подлежать государственной регистрации домохозяйство , в случае невыполнения прописанных условий;

, в случае невыполнения прописанных условий; не предусмотрено соответствующих изменений в закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований";

предоставление домохозяйству права осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации ФЛП предоставляет такое право всем ФЛП, которые относятся к домохозяйству – в том числе и тем, кому это делать запрещено законом.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров в феврале 2026 года не будет подавать проект закона об обязательной регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) для ФЛП с годовым оборотом более 1 млн грн. Этот документ необходим для заключения соглашения между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе финансирования.

