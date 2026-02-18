В Украине могут официально разрешить бизнес без ФОП: список профессий, кого заденет
Украинцам могут разрешить заниматься бизнесом без регистрации физического лица – предпринимателя (ФЛП, или по-украински "ФОП"). Такой вид оформления могут разрешить парикмахерам, юрисконсультам, сиделкам, репетиторам, гувернерам и некоторым другим самозанятым украинцам.
Об этом говорится законопроекта №8143 за авторством группы нардепов во главе с председателем парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой. Ее комитет снова вернулся к рассмотрению законодательного акта после длительного перерыва.
Особенность инициативы заключается еще и в том, что право осуществлять предпринимательскую деятельность без ФЛП предлагают предоставить домохозяйству В документе указано, что это будет возможно при нескольких условиях:
- представление годовой налоговой декларации домохозяйства;
- ведение такой предпринимательской (экономической) деятельности только членами домохозяйства;
- годовой доход от экономической деятельности домохозяйства не превышает сумму 8 миллионов гривен.
Для каких видов деятельности могут отменить "ФОП"
- Парикмахерские и косметологические услуги.
- Юридические консультации.
- Услуги домашней прислуги.
- Уход за больными или немощными лицами.
- Предоставление индивидуальных уроков (репетитора).
- Индивидуальное воспитание детей (гувернер).
- Услуги, связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу.
- Ремонт обуви, одежды, бытовых текстильных и трикотажных изделий, ковров и ковровых изделий, кожаных, галантерейных и дорожных изделий, мебели, радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры, электробытовой техники и других бытовых и офисных приборов, часов, других предметов личного пользования, домашнего обихода и металлоизделий.
- Техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов.
- Услуги по стирке и глажке белья и других текстильных изделий.
- Розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами с лотков и на рынках.
- Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.
- Услуги по перевозке груза.
- Деятельность в сфере ресторанного хозяйства.
- Услуги по эстетической косметологии, кроме тех, которые подлежат лицензированию.
- Другие виды работ, к которым привлекаются члены этого домохозяйства, кроме видов деятельности, подлежащих лицензированию и относятся к независимой профессиональной деятельности в соответствии с законом.
Недостатки законопроекта
Как объясняет "Судебно-юридическая газета", в проекте закона уже обнаружили очевидные недостатки и правовые коллизии. В частности такие:
- отсутствуют положения, четко определяющие, будет ли и каким образом, подлежать государственной регистрации домохозяйство, в случае невыполнения прописанных условий;
- не предусмотрено соответствующих изменений в закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований";
- предоставление домохозяйству права осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации ФЛП предоставляет такое право всем ФЛП, которые относятся к домохозяйству – в том числе и тем, кому это делать запрещено законом.
