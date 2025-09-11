УкраїнськаУКР
Сколько бы стоил iPhone 17 Pro Max, если бы в Украине действовали цены, как в США: все расчеты

Компания Apple представила свои последние разработки: смартфоны iPhone 17, Air, 17 Pro и флагман – 17 Pro Max. Официальная цена на гаджеты на сайте компании стартует от 799 долларов, а самая дорогая модель стоит $1999.

Официальные цены доступны только для заказа на территории США. Согласно данным на официальном сайте, цены на каждую модель в переводе на гривны (по обменному курсу по состоянию на 11 сентября) будут следующими:

Модель

Память

Цена, $

Цена, грн
iPhone 17

256 Гб

799

 32 958
iPhone 17

512 Гб

999

 41 208
iPhone Air

256 Гб

999

 41 208
iPhone Air

512 Гб

1199

 49 458
iPhone Air

1 Тб

1299

 53 583
iPhone 17 Pro

256 Гб

1099

 45 333
iPhone 17 Pro

512 Гб

1299

 53 583
iPhone 17 Pro

1 Тб

1499

 61 833
iPhone 17 Pro Max

256 Гб

1199

 49 458
iPhone 17 Pro Max

512 Гб

1399

 57 708
iPhone 17 Pro Max

1 Тб

1599

 65 958
iPhone 17 Pro Max

2 Тб

1999

 82 458

В комплекте к гаджету идет зарядный кабель типа USB-C, поддерживающий функцию быстрой зарядки– с целью уменьшения выбросы углерода адаптеры и наушники AirPods с "айфонами" Apple больше не продают, но их можно приобрести отдельно. Новая линейка представлена в различных цветах. В частности, на сайте доступны такие модели:

  • iPhone 17: белый, черный, лавандовый (Lavender), шалфейный (Sage) и туманно-голубой (Mist Blue);
  • iPhone Air: белый (Cloud White), черный (Space Black), голубой (Sky Blue) и светло-золотистый (Light Gold);
  • iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max: серебристый, космическо-оранжевый (Cosmic Orange) и синий (Deep Blue).

Кроме того, для потребителей в США действуют разнообразные специальные предложения. В частности:

  • рассрочка оплаты на два года: от $33,29 за девайс iPhone 17 128 Гб до $49,95 за девайс iPhone 17 Pro Max 1 Тб (в базовой комплектации);
  • функция trade in – то есть возможность купить устройство со скидкой, если сдать старый смартфон (iPhone 12 и более новые модели).
Цены на новые iPhone

Как уже сообщал OBOZ.UA, некоторые украинские сети начали принимать предоплату за устройства. Они обещают поставки в конце октября и показывают ориентировочные цены в гривнах – от 49 999 грн за базовую модель iPhone 17 с памятью 256 GB.

