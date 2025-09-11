Сколько бы стоил iPhone 17 Pro Max, если бы в Украине действовали цены, как в США: все расчеты

Компания Apple представила свои последние разработки: смартфоны iPhone 17, Air, 17 Pro и флагман – 17 Pro Max. Официальная цена на гаджеты на сайте компании стартует от 799 долларов, а самая дорогая модель стоит $1999.

Видео дня

Официальные цены доступны только для заказа на территории США. Согласно данным на официальном сайте, цены на каждую модель в переводе на гривны (по обменному курсу по состоянию на 11 сентября) будут следующими:

Модель Память Цена, $ Цена, грн iPhone 17 256 Гб 799 32 958 iPhone 17 512 Гб 999 41 208 iPhone Air 256 Гб 999 41 208 iPhone Air 512 Гб 1199 49 458 iPhone Air 1 Тб 1299 53 583 iPhone 17 Pro 256 Гб 1099 45 333 iPhone 17 Pro 512 Гб 1299 53 583 iPhone 17 Pro 1 Тб 1499 61 833 iPhone 17 Pro Max 256 Гб 1199 49 458 iPhone 17 Pro Max 512 Гб 1399 57 708 iPhone 17 Pro Max 1 Тб 1599 65 958 iPhone 17 Pro Max 2 Тб 1999 82 458

В комплекте к гаджету идет зарядный кабель типа USB-C, поддерживающий функцию быстрой зарядки– с целью уменьшения выбросы углерода адаптеры и наушники AirPods с "айфонами" Apple больше не продают, но их можно приобрести отдельно. Новая линейка представлена в различных цветах. В частности, на сайте доступны такие модели:

iPhone 17: белый, черный, лавандовый (Lavender), шалфейный (Sage) и туманно-голубой (Mist Blue);

белый, черный, лавандовый (Lavender), шалфейный (Sage) и туманно-голубой (Mist Blue); iPhone Air: белый (Cloud White), черный (Space Black), голубой (Sky Blue) и светло-золотистый (Light Gold);

белый (Cloud White), черный (Space Black), голубой (Sky Blue) и светло-золотистый (Light Gold); iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max: серебристый, космическо-оранжевый (Cosmic Orange) и синий (Deep Blue).

Кроме того, для потребителей в США действуют разнообразные специальные предложения. В частности:

рассрочка оплаты на два года: от $33,29 за девайс iPhone 17 128 Гб до $49,95 за девайс iPhone 17 Pro Max 1 Тб (в базовой комплектации);

функция trade in – то есть возможность купить устройство со скидкой, если сдать старый смартфон (iPhone 12 и более новые модели).

Как уже сообщал OBOZ.UA, некоторые украинские сети начали принимать предоплату за устройства. Они обещают поставки в конце октября и показывают ориентировочные цены в гривнах – от 49 999 грн за базовую модель iPhone 17 с памятью 256 GB.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!