Сколько бы стоил iPhone 17 Pro Max, если бы в Украине действовали цены, как в США: все расчеты
Компания Apple представила свои последние разработки: смартфоны iPhone 17, Air, 17 Pro и флагман – 17 Pro Max. Официальная цена на гаджеты на сайте компании стартует от 799 долларов, а самая дорогая модель стоит $1999.
Официальные цены доступны только для заказа на территории США. Согласно данным на официальном сайте, цены на каждую модель в переводе на гривны (по обменному курсу по состоянию на 11 сентября) будут следующими:
В комплекте к гаджету идет зарядный кабель типа USB-C, поддерживающий функцию быстрой зарядки– с целью уменьшения выбросы углерода адаптеры и наушники AirPods с "айфонами" Apple больше не продают, но их можно приобрести отдельно. Новая линейка представлена в различных цветах. В частности, на сайте доступны такие модели:
- iPhone 17: белый, черный, лавандовый (Lavender), шалфейный (Sage) и туманно-голубой (Mist Blue);
- iPhone Air: белый (Cloud White), черный (Space Black), голубой (Sky Blue) и светло-золотистый (Light Gold);
- iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max: серебристый, космическо-оранжевый (Cosmic Orange) и синий (Deep Blue).
Кроме того, для потребителей в США действуют разнообразные специальные предложения. В частности:
- рассрочка оплаты на два года: от $33,29 за девайс iPhone 17 128 Гб до $49,95 за девайс iPhone 17 Pro Max 1 Тб (в базовой комплектации);
- функция trade in – то есть возможность купить устройство со скидкой, если сдать старый смартфон (iPhone 12 и более новые модели).
Как уже сообщал OBOZ.UA, некоторые украинские сети начали принимать предоплату за устройства. Они обещают поставки в конце октября и показывают ориентировочные цены в гривнах – от 49 999 грн за базовую модель iPhone 17 с памятью 256 GB.
