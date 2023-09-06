Скандальные закупки Нацбанка: цены взлетели, а деньги получили те, кого подозревают в сговоре и взятках

Национальный банк платит десятки миллионов гривен компаниям, которые подозревают во взяточничестве, нарушении правил проведения тендеров и крупных откатах банкам. После скандальных закупок у "Бриг Ритейл" OBOZREVATEL изучил тендеры НБУ за последний год. В результате нам удалось обнаружить целый ряд сомнительных контрактов. Стоимость услуг всего за год выросли в несколько раз, при этом Нацбанк платит деньги тем, кто раньше, как подозревают правоохранители, помогал выводить сотни миллионов с "Ощадбанка". Ощад на тот момент возглавлял действующий глава НБУ Андрей Пышный.

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Мы продолжаем серию публикаций о деятельности Нацбанка. На этот раз расскажем о двух крупных компаниях, которые годами получали крупнейшие тендеры у "Ощада", а сейчас – зарабатывают на НБУ.

От "Ощада" до НБУ: кому платит Пышный

"Эс Энд Ти Украина" 24 января 2023-го получил от Нацбанка 20,2 млн грн на техподдержку программы Oracle Database (система управления базами данных) сроком на один год. Эта компания впервые получила деньги от регулятора (во всяком случае через открытый тендер). Еще год назад за техподдержку этой же программы Oracle Database платили другой фирме, ее услуги за год обходились в 11,1 млн грн. То есть всего за один год цена с новым подрядчиком взлетела на 82%!

"Эс Энд Ти Украина" ранее большую часть тендеров получала у "Ощадбанка". Всего, согласно данным YouControl, компания получила тендеры на 2,9 млрд грн и 2,1 млрд грн из них – у "Ощада". Главой правления госбанка на тот момент являлся Андрей Пышный.

Такое сотрудничество между IT-компанией и одним из крупнейших госбанков закончилось крупным скандалом. В суде находится дело 757/55761/19-к. В материалах говорится, что "Эс Энд Ти Украина" в контрактах с "Ощадбанком" завысила стоимость своих услуг на 340 млн грн. По версии прокуратуры, должностные лица "Ощада" (который на тот момент возглавлял Пышный) вступили в сговор с компанией "Эс Энд Ти Украина". Они проводили тендеры таким образом, чтобы победителем становился участник схемы. В результате банкиров подозревают в злоупотреблении властью, которое привело к тяжелым последствиям (часть вторая статьи 364 УКУ). Дело уже несколько лет находится в судах без вердикта.

А "Эс Энд Ти Украина" продолжает успешно работать. Когда Пышный перешел с Ощадбанка в НБУ, регулятор также начал закупать услуги у компании. Вместе с тем стоимость услуг взлетела на 82%. Компания принадлежит киевлянину Юрию Лисецкому. "Наші гроші" называют его партнером экс-главы "Укртелекома" Георгия Дзекона. СБУ еще в 2014-м объявила Дзекона в розыск по подозрению в расстрате государственных средств. Он скрывается от правоохранителей.

За год стоимость услуг взлетела в два раза. Подрядчика также подозревали в сговоре с "Ощадом"

Еще одна компания, с которой сотрудничает НБУ и которую подозревают во взятках "Ощаду" – "Унити-Барс". Так, в марте 2023-го Нацбанк провел тендер, в котором выиграла компания "Унити-Барс". Они должны "доработать" автоматизированную банковскую систему ABS BARS. Несколькими месяцами ранее эта же компания получила от Нацбанка 4,5 млн за обслуживание в течение 2023-го той же системы. НБУ ежегодно платит и за доработку, и за техподдержку системы. При этом, если за 2022-й техподдержка ABS BARS обошлась в 2,2 млн грн, то всего за год цена взлетела в два раза и "Унити-Барс" получит уже 4,5 млн грн.

Как и в случае с предыдущей компанией, "Унити-Барс" ранее большую часть тендеров получала от того же "Ощадбанка" под руководством Пышного (из 523 млн грн 389 млн они получили от "Ощада"). Компания также вляпалась в уголовное дело. Как утверждает Главное следственное управление Нацполиции, в период с 2014-го по 2019-й руководство "Ощадбанка" покупало IT-услуги по значительно завышенным ценам. После они фактически получали откаты: деньги выводили через подконтрольные компании и передавались служебным лицам "Ощадбанка", говорится в материалах дела 757/18600/19-к

"Установлено, что должностные лица АО "Ощадбанк" по предварительному сговору с руководителями субъектов хозяйственной деятельности и другими неустановленными досудебным расследованием лицами организовали схему завладения денежными средствами АО "Ощадбанк", которое находится в государственной собственности", – говорится в материалах дела.

"Унити-Барс" принадлежит киевлянину Валерию Кондакову. Недавно компания разместила коммерческое интервью в рекламном разделе издания Forbes. Кондаков позиционирует себя в качестве одного из лидеров рынка финтех-продуктов.

Вместе с "Бриг Ритейл", в 2023-м Нацбанк заплатил десятки миллионов гривен трем компаниям, которые ранее платили откаты (во всяком случае так утверждают правоохранители), помогали выводить деньги из банков. Примечательно, что две из трех компаний – могли быть причастны в схемах в "Ощадбанке", который возглавлял действующий глава НБУ.

OBOZREVATEL продолжает изучать закупки Нацбанка, а также вскоре расскажет о том, кто принимает решения о тендерах в НБУ и как взлетели расходы НБУ на IT-услуги всего за несколько последних лет.