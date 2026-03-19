Скандальное строительство на киевском Подоле: оставят ли столицу без исторического здания для возведения офисного центра

На киевском Подоле разгорелся скандал вокруг строительства на месте исторической застройки. Речь идет об участке по адресу переулок Цимлянский (Ромский), 3 – место бывшего полицейского участка начала ХХ века, – по которому Департамент охраны культурного наследия КГГА недавно выдал предписание о прекращении строительства из-за проведения несогласованных земляных работ.

Как рассказала OBOZ.UA директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева, специалисты провели визуальное обследование этого земельного участка. Во время осмотра были зафиксированы признаки:

проведение земляных работ;

устройство бетонных свай;

строительство подпорной стены со стороны склона.

В целом же, отметила Соловьева, территория относится к памятнику ландшафта и истории "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепра". И, по режимам использования этой территории, любые работы на ней – от землеустройства и строительства до инженерных мероприятий – могут проводиться только после соответствующего согласования проектов, в том числе с органами охраны культурного наследия.

Именно поэтому, как отмечается, Департамент выдал предписание с требованием немедленно прекратить проведение строительных работ, не предусмотренных согласованной проектной документацией.

В то же время, подчеркивают в Департаменте, еще в 2024 году проектная документация "Реконструкция нежилого здания (лит. А) под офисно-учебный центр по адресу: город Киев, Подольский район, переулок Цимлянский, дом 3" была рассмотрена в электронной системе и согласована соответствующим письмом Департамента.

Сам же проект, акцентируется, предусматривает реконструкцию полуразрушенного здания с восстановлением в тех же геометрических параметрах. Но работы на нем были остановлены – во исполнение требований Предписания из-за проведения несогласованных земляных работ.

А в январе 2026 года вопрос вновь рассматривали на заседании Консультативного совета Департамента. Речь шла о рабочем проекте обустройства укрепительных сооружений в виде подпорных стен, которые должны обеспечить устойчивость склона почвы и предотвратить оползневые процессы.

По результатам заседания была одобрена необходимость укрепления склона. А также рекомендовано привести рабочий проект в соответствие с требованиями законодательства.

Почему возник скандал

Громкие дискуссии вокруг этого участка продолжаются еще с 2022 года. Тогда в медиа сообщалось, что компания "Днепр-2002", среди бенефициаров которой ранее упоминался бизнесмен Алексей Брусов – бизнес-партнер бывшего министра энергетики Ивана Плачкова – якобы разрушила историческое здание для возведения офисно-учебного центра.

Учитывая то, что офис ООО "Днепр-2002" находится по тому же адресу, где расположена одна из компаний, связанных с Плачковым и Брусовым, некоторые медиа предполагали их возможную заинтересованность в реализации проекта.

Что говорит общественность

В то же время, общественность говорит, что под видом реконструкции может происходить фактически новое строительство. В частности, по словам общественного активиста Дмитрия Перова, на месте полицейского участка 1902 года планируют возвести современное коммерческое здание. Для этого, сообщил он в начале 2026 года, уже разобрали упомянутый участок на Цимлянском (Ромском) переулке, 3.

"Они показывали картинку визуализации восстановления этого дома. Даже повесили защитный баннер с нарисованным фасадом этой реконструкции. Но осенью прошлого года мы заметили, что за этой нарисованной картинкой ничего нет, потому что последняя стена, которая оставалась от полицейского участка 1902 года, была разобрана. То есть, фактически, за этой напечатанной картинкой это здание просто полностью разобрали", – рассказал Перов OBOZ.UA.

При этом, заверил он, еще два здания XIX в. – на Кирилловской, 13-Е и Кирилловской, 13-Г – готовят ко сносу. Ведь, утверждает Перов, "реальный проект предусматривает большое пятно застройки".

"Это должно быть полностью новое современное здание", – рассказал активист.

Что будет далее

Вместе с тем, в Департаменте охраны культурного наследия отмечают, что любые работы могут проводиться исключительно в рамках действующего законодательства и с соблюдением требований в сфере охраны культурного наследия.

Но, подчеркивается, дальнейшая судьба объекта на Подоле будет зависеть от того, будет ли придерживаться застройщик согласованного проекта и установленных правил работы в исторической среде столицы.