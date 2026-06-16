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Ситуация с бензином изменилась: какие цены выставили на АЗС Украины

Ксения Капустинская
Рынки и компании
3 минуты
579
Заправка автомобиля на АЗС. Иллюстрация
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В Украине снизились цены на бензин А-95. Так, 16 июня АЗС продают его в среднем по 75,07 грн/л, что на 15 коп. дешевле, чем днем ранее. В то же время в экспертной среде считают, что к концу текущей недели (21 июня) бензин подешевеет гораздо больше.

По данным "Консалтинговой группы А-95", которыми располагает OBOZ.UA, крупные сети продают бензин по цене 69,85–78,99 грн/л. В частности:

  • самые высокие цены установлены на заправках Grand Petrol;
  • самые низкие цены — на АЗС Brent Oil.

Заметные изменения произошли в следующих сетях:

  • сеть "Олас" снизила цену сразу на 2,81 грн/л;
  • заправки VostokGaz – на 2 грн/л;
  • "Укрнафта", U.GO и "Днеипронафта" снизили отпускную стоимость на 1 грн/л.

Впрочем, за месяц топливо подорожало на 1,45 грн/л (15 мая средняя цена составляла 73,62 грн/л). За это время стоимость 50-литрового бака бензина выросла на 72,5 грн – со средних 3681 до 3753,5 грн.

Сеть АЗС Цена 16.06 Цена 15.06 Изменение, грн
Grand Petrol 78,99 78,99
ОККО 78,90 78,90
WOG 78,90 78,90
SOCAR 77,90 77,90
Neftek 77,49 77,49
Автотранс 76,98 76,98
BVS 76,90 76,90
Ovis 76,90 76,90
Катрал 75,99 75,99
Chipo 75,07 75,07
UPG 74,90 74,90
Маркет 74,90 74,90
Green Wave 74,90 74,90
AMIC 74,25 74,25
EURO5 73,99 73,99
СВОЇ 73,99 73,99
Mango 73,99 73,99
Parallel 73,93 73,93
UKRNAFTA 73,90 74,90 ↓ -1,00
U.GO 73,90 74,90 ↓ -1,00
RLS 73,90 73,90
VST 73,90 73,90
Рур груп 73,49 73,49
SUNOIL 73,45 73,45
ZOG 73,00 73,00
Marshal 72,99 72,99
Кворум 72,98 72,98
KLO 72,90 72,90
Олас 71,99 74,80 ↓ -2,81
БРСМ-Нафта 71,65 71,72 ↓ -0,07
ДНИПРОНАФТА 70,99 71,99 ↓ -1,00
VostokGaz 70,99 72,99 ↓ -2,00
Авантаж 7 70,95 70,95
Brent Oil 69,85 69,85
Средняя по Украине 75,07 75,22 ↓ -0,15

По прогнозам экспертов, стоимость бензина в ближайшее время может снизиться сразу примерно на 2 грн/л, пишет Delo. По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, общий потенциал снижения цен составлял 4-5 грн.

Поэтому цены могут опуститься значительно ниже прогнозируемого порога в – однако только при условии официального заключения мирного соглашения между США и Ираном. "Если такое соглашение будет заключено и Ормузский пролив будет разблокирован, цены на нефть существенно упадут. И потенциал для снижения цен на АЗС усилится", — – резюмировали аналитики.

Что изменится на заправках Украины 1 июля

С 1 июля 2026 года полноценно вступят в силу стандарты бензина Е5 и Е10 (с 5% и 10% биоэтанола соответственно). Это связано с тем, что Украина постепенно переходит на европейские стандарты топливного рынка.

Водителей уже уверяют, что топливо существенно не подорожает, а бензин с биоэтанолом уже используется на рынке без негативных последствий для автомобилей. Однако украинцам придется привыкать к другой маркировке бензина и более строгому контролю его качества на заправках.

В частности, Украина планирует постепенно отказаться от привычных названий вроде А-80, А-92 или А-95. Вместо этого на заправках появятся европейские маркировки E5, E10 или B7.

Главное отличие заключается в том, что украинские обозначения показывают только октановое число бензина – то есть его устойчивость к детонации в двигателе. Европейская же система дополнительно информирует водителяо содержании биокомпонентов в топливе:

  • E5 – это бензин, в котором до 5% составляет биоэтанол;
  • E10 – бензин с более высоким содержанием биоэтанола – до 10%;
  • B7 – дизельное топливо, в котором содержится до 7% биодизеля и т. д.

Также Украина окончательно откажется от устаревших экологических стандартов Евро-3 и Евро-4. Речь идет о показателях содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Большинство стран ЕС давно перешли на Евро-5 и Евро-6.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 31 мая официально завершилась программа кэшбэка на топливо. За время ее действия ею воспользовались 2,3 миллиона украинцев, накопившие средства можно и в дальнейшем использовать для покрытия отдельных расходов.

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