Ситуация с бензином изменилась: какие цены выставили на АЗС Украины

В Украине снизились цены на бензин А-95. Так, 16 июня АЗС продают его в среднем по 75,07 грн/л, что на 15 коп. дешевле, чем днем ранее. В то же время в экспертной среде считают, что к концу текущей недели (21 июня) бензин подешевеет гораздо больше.

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По данным "Консалтинговой группы А-95", которыми располагает OBOZ.UA, крупные сети продают бензин по цене 69,85–78,99 грн/л. В частности:

самые высокие цены установлены на заправках Grand Petrol;

самые низкие цены — на АЗС Brent Oil.

Заметные изменения произошли в следующих сетях:

сеть "Олас" снизила цену сразу на 2,81 грн/л ;

; заправки VostokGaz – на 2 грн/л;

"Укрнафта", U.GO и "Днеипронафта" снизили отпускную стоимость на 1 грн/л.

Впрочем, за месяц топливо подорожало на 1,45 грн/л (15 мая средняя цена составляла 73,62 грн/л). За это время стоимость 50-литрового бака бензина выросла на 72,5 грн – со средних 3681 до 3753,5 грн.

Сеть АЗС Цена 16.06 Цена 15.06 Изменение, грн Grand Petrol 78,99 78,99 — ОККО 78,90 78,90 — WOG 78,90 78,90 — SOCAR 77,90 77,90 — Neftek 77,49 77,49 — Автотранс 76,98 76,98 — BVS 76,90 76,90 — Ovis 76,90 76,90 — Катрал 75,99 75,99 — Chipo 75,07 75,07 — UPG 74,90 74,90 — Маркет 74,90 74,90 — Green Wave 74,90 74,90 — AMIC 74,25 74,25 — EURO5 73,99 73,99 — СВОЇ 73,99 73,99 — Mango 73,99 73,99 — Parallel 73,93 73,93 — UKRNAFTA 73,90 74,90 ↓ -1,00 U.GO 73,90 74,90 ↓ -1,00 RLS 73,90 73,90 — VST 73,90 73,90 — Рур груп 73,49 73,49 — SUNOIL 73,45 73,45 — ZOG 73,00 73,00 — Marshal 72,99 72,99 — Кворум 72,98 72,98 — KLO 72,90 72,90 — Олас 71,99 74,80 ↓ -2,81 БРСМ-Нафта 71,65 71,72 ↓ -0,07 ДНИПРОНАФТА 70,99 71,99 ↓ -1,00 VostokGaz 70,99 72,99 ↓ -2,00 Авантаж 7 70,95 70,95 — Brent Oil 69,85 69,85 — Средняя по Украине 75,07 75,22 ↓ -0,15

По прогнозам экспертов, стоимость бензина в ближайшее время может снизиться сразу примерно на 2 грн/л, пишет Delo. По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, общий потенциал снижения цен составлял 4-5 грн.

Поэтому цены могут опуститься значительно ниже прогнозируемого порога в – однако только при условии официального заключения мирного соглашения между США и Ираном. "Если такое соглашение будет заключено и Ормузский пролив будет разблокирован, цены на нефть существенно упадут. И потенциал для снижения цен на АЗС усилится", — – резюмировали аналитики.

Что изменится на заправках Украины 1 июля

С 1 июля 2026 года полноценно вступят в силу стандарты бензина Е5 и Е10 (с 5% и 10% биоэтанола соответственно). Это связано с тем, что Украина постепенно переходит на европейские стандарты топливного рынка.

Водителей уже уверяют, что топливо существенно не подорожает, а бензин с биоэтанолом уже используется на рынке без негативных последствий для автомобилей. Однако украинцам придется привыкать к другой маркировке бензина и более строгому контролю его качества на заправках.

В частности, Украина планирует постепенно отказаться от привычных названий вроде А-80, А-92 или А-95. Вместо этого на заправках появятся европейские маркировки E5, E10 или B7.

Главное отличие заключается в том, что украинские обозначения показывают только октановое число бензина – то есть его устойчивость к детонации в двигателе. Европейская же система дополнительно информирует водителяо содержании биокомпонентов в топливе:

E5 – это бензин, в котором до 5% составляет биоэтанол;

E10 – бензин с более высоким содержанием биоэтанола – до 10%;

B7 – дизельное топливо, в котором содержится до 7% биодизеля и т. д.

Также Украина окончательно откажется от устаревших экологических стандартов Евро-3 и Евро-4. Речь идет о показателях содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Большинство стран ЕС давно перешли на Евро-5 и Евро-6.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 31 мая официально завершилась программа кэшбэка на топливо. За время ее действия ею воспользовались 2,3 миллиона украинцев, накопившие средства можно и в дальнейшем использовать для покрытия отдельных расходов.

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