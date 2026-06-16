Ситуация с бензином изменилась: какие цены выставили на АЗС Украины
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В Украине снизились цены на бензин А-95. Так, 16 июня АЗС продают его в среднем по 75,07 грн/л, что на 15 коп. дешевле, чем днем ранее. В то же время в экспертной среде считают, что к концу текущей недели (21 июня) бензин подешевеет гораздо больше.
По данным "Консалтинговой группы А-95", которыми располагает OBOZ.UA, крупные сети продают бензин по цене 69,85–78,99 грн/л. В частности:
- самые высокие цены установлены на заправках Grand Petrol;
- самые низкие цены — на АЗС Brent Oil.
Заметные изменения произошли в следующих сетях:
- сеть "Олас" снизила цену сразу на 2,81 грн/л;
- заправки VostokGaz – на 2 грн/л;
- "Укрнафта", U.GO и "Днеипронафта" снизили отпускную стоимость на 1 грн/л.
Впрочем, за месяц топливо подорожало на 1,45 грн/л (15 мая средняя цена составляла 73,62 грн/л). За это время стоимость 50-литрового бака бензина выросла на 72,5 грн – со средних 3681 до 3753,5 грн.
По прогнозам экспертов, стоимость бензина в ближайшее время может снизиться сразу примерно на 2 грн/л, пишет Delo. По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, общий потенциал снижения цен составлял 4-5 грн.
Поэтому цены могут опуститься значительно ниже прогнозируемого порога в – однако только при условии официального заключения мирного соглашения между США и Ираном. "Если такое соглашение будет заключено и Ормузский пролив будет разблокирован, цены на нефть существенно упадут. И потенциал для снижения цен на АЗС усилится", — – резюмировали аналитики.
Что изменится на заправках Украины 1 июля
С 1 июля 2026 года полноценно вступят в силу стандарты бензина Е5 и Е10 (с 5% и 10% биоэтанола соответственно). Это связано с тем, что Украина постепенно переходит на европейские стандарты топливного рынка.
Водителей уже уверяют, что топливо существенно не подорожает, а бензин с биоэтанолом уже используется на рынке без негативных последствий для автомобилей. Однако украинцам придется привыкать к другой маркировке бензина и более строгому контролю его качества на заправках.
В частности, Украина планирует постепенно отказаться от привычных названий вроде А-80, А-92 или А-95. Вместо этого на заправках появятся европейские маркировки E5, E10 или B7.
Главное отличие заключается в том, что украинские обозначения показывают только октановое число бензина – то есть его устойчивость к детонации в двигателе. Европейская же система дополнительно информирует водителяо содержании биокомпонентов в топливе:
- E5 – это бензин, в котором до 5% составляет биоэтанол;
- E10 – бензин с более высоким содержанием биоэтанола – до 10%;
- B7 – дизельное топливо, в котором содержится до 7% биодизеля и т. д.
Также Украина окончательно откажется от устаревших экологических стандартов Евро-3 и Евро-4. Речь идет о показателях содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Большинство стран ЕС давно перешли на Евро-5 и Евро-6.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 31 мая официально завершилась программа кэшбэка на топливо. За время ее действия ею воспользовались 2,3 миллиона украинцев, накопившие средства можно и в дальнейшем использовать для покрытия отдельных расходов.
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