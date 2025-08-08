Ситуация катастрофическая: названа "схемная" отрасль, которая ворует у Украины по 5 млрд ежегодно

Весь рынок электронных сигарет Украины находится в тени. Из-за этого потери бюджета достигают до 5 млрд грн в год.

Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: электронные сигареты в Украине продают двумя способами. В частности:

Через сети магазинов, которые частично или полностью торгуют нелегальным табаком.

Через интернет, где можно заказать табачную продукцию без акциза.

"Распространенная схема уклонения от налогов – "самозамес": отдельно продаются пропиленгликоль, глицерин и "подаренный" никотин, из которых покупатель сам смешивает готовый продукт. Это позволяет избегать уплаты около 5 млрд грн налогов ежегодно. Также продаются уже готовые изделия через интернет и нелегальные точки", – рассказал нардеп.

При этом он подчеркнул: правоохранители борются с теневым рынком "электронок". В частности:

В Киеве закрыто 11 точек продаж.

В Харьковской и Львовской областях ликвидировано производства и изъято продукции на 1,2 млрд грн.

На Львовской таможне изъята крупная партия.

Впрочем, признал Гетманцев, этого недостаточно. Ведь "часть точек и производств продолжают работать открыто".

"Поэтому ожидаем от правоохранительных органов, в том числе и БЭБ, более активных действий по борьбе с теневиками. ... Начала масштабной кампании, результатом которой станут ликвидация незаконных производств и каналов сбыта и реальные приговоры преступникам", – резюмировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Волынской области разоблачили преступную группу, которая наладила незаконное производство табачных изделий в довольно неожиданном месте – помещении столовой бывшего детского лагеря. Полученный фальсификат продавали под видом легальных сигарет.

