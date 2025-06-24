Ситуация Avesterra Group: в Украине едва не остановили работу критически важного предприятия

Украинская компания Avesterra Group с декабря 2024 года столкнулась с проверками со стороны правоохранительных органов и привлеченных ими специалистов других госучреждений в рамках уголовного производства, инициированного бывшим топ-менеджером. Из-за этого Владимир-Волынская птицефабрика чуть не была закрыта по ложному обвинению в поставках курятины в так называемую "ЛНР".

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Об этом сообщил в своей колонке на РБК-Украина юрист Avesterra Group Станислав Нестеренко. "То, что сейчас происходит вокруг Avesterra Group – это ничто иное как желание одного человека поквитаться с инвесторами компании руками СБУ. Алексей Коваленко (бывший топ-менеджер. – Ред.) предоставил Службе безопасности Украины показания, что он когда-то от кого-то слышал о поставках Владимир-Волынской птицефабрикой курятины в так называемую "ЛНР". Это не соответствует действительности и правоохранители это знают, но есть свидетельства и им ничего не остается как открыть уголовное производство", – отметил Станислав Нестеренко.

Он добавил, что еще в 2017 году Коваленко занял у компании на собственные проекты более 25 млн грн. Вместо того, чтобы вернуть деньги, он обвинил компанию в поставках курятины на временно оккупированную Россией территорию Луганской области. На основании этих обвинений в августе 2024 года СБУ открыла уголовное производство по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины.

"Доказательств продажи курятины в самопровозглашенную "ЛНР" силовики не нашли по понятным причинам – потому что таких поставок не было. Но правоохранители решили проверить не только это, а практически все – соблюдение трудового законодательства, законодательства по безопасности труда, и даже влияние предприятия на экологию. Силовики также проводили обыски в домах наших работников, изымали личную технику. Эти все действия ничего не дали. Никаких нарушений выявлено не было", – отмечает Нестеренко.

К примеру, в мае 2025 года компания получила сообщение о подозрении в нарушении статьи 239 УКУ – о загрязнении земель, находящихся под полями фильтрации. "Вопрос в том, как можно загрязнить поля фильтрации, которые используются с 1959 года? Несмотря на это, орган досудебного расследования СБУ провел экспертизу и установил, что предприятие нанесло экологический ущерб на сумму 2,5 млн грн. В эту сумму вошла даже стоимость рекультивации этих земель. В то же время Государственная экологическая инспекция дала свои расчеты. И там цифра намного ниже - всего 400 тыс. грн", – сообщил юрист.

В рамках уголовного производства Соломенский районный суд Киева решил запретить птицефабрике использовать поля фильтрации. Из-за этого предприятие оказалось на грани остановки. При этом компенсировать ущерб, который компания якобы нанесла экологии, ей никто так и не предложил.

По словам юриста, спасло лишь то, что на тот момент компания запустила новый цех по производству мяса птицы, который не требует использования полей фильтрации. В противном случае 1500 работников фабрики остались бы без работы.

Такое решение, по словам юриста, могло бы нанести значительный ущерб не только птицефабрике, ее работникам и их семьям, но и государству. Ведь предприятие признано критически важным для обеспечения продовольственной безопасности Украины и имеет значительное влияние на ценовую ситуацию на рынке мяса птицы.

Опасность для всех: ни одна компания в Украине не застрахована от "сценария Avesterra Group"

Риск оказаться в подобной ситуации есть у любого бизнеса в Украине, уверен Нестеренко. Он напомнил, что с 2012 года, когда был принят новый Уголовный Процессуальный Кодекс Украины, открыть уголовное производство стало просто.

"Для этого не нужны доказательства, достаточно просто желания. Каждое лицо имеет право обратиться с заявлением о преступлении и оно должно быть зарегистрировано, а орган досудебного расследования обязан провести проверку. Поэтому сейчас регистрируются и расследуются сотни тысяч уголовных производств. Как правило они не доходят до суда из-за отсутствия состава преступления. Но проблема в том, что нет фильтров, которые бы отбрасывали безосновательные обвинения. С одной стороны СБУ вынуждена, согласно букве закона, проводить эти расследования. С другой – бизнес вынужден проходить через большое количество проверок", – объяснил юрист.

При этом бизнес страдает от одного только факта открытия уголовного производства. Так как для большинства это означает, что "кто-то что-то обязательно натворил", потери несет репутация компании.

"Обыски, изъятие документов, имущества – все это тоже отнюдь не способствует ведению бизнеса. Сегодня бизнес находится в ситуации, когда он формально лишен возможности доказать свою правоту во время досудебного расследования. Это право ему предоставляется исключительно в дальнейшем во время судебного рассмотрения дела", – констатировал Нестеренко.

Исправить ситуацию, уверен он, могло бы наличие институт бизнес-омбудсмена. До полномасштабной войны, как подчеркивает специалист, был эффективный инструмент защиты бизнеса.

"К сожалению, сегодня этот институт фактически не работает. То есть бизнес де-факто лишен реальных возможностей защиты от проверок со стороны правоохранительных органов. И это совсем не связано с политикой государства, а часто с тем, что очень много профессиональных правоохранителей ушли на фронт и сегодня их место заняли молодые специалисты, которые по объективным причинам не очень хорошо разбираются в процессуальном или имущественном праве. Поэтому нельзя сказать, что сегодняшняя ситуация – политика государства. В большинстве – это непрофессионализм некоторых работников правоохранительных органов на местах", – объяснил Нестеренко.

Avesterra Group – украинская группа компаний в области птицеводства и агропереработки с полным производственным циклом – от выращивания сельскохозяйственных культур до производства мяса птицы. Avesterra Group была создана 1 марта 2025 года, объединив под одним брендом предприятия: АО "Владимир-Волынская аграрная компания", ООО "Луцкая аграрная компания", ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика", ООО "Стыр Агро-М", ООО "Агротехсервис-А". Компания инвестирует в современные технологии, производит качественную курятину под брендами "Эпикур", "Чебатурочка" и Delika, ежегодно обеспечивая до 60 тыс. тонн продукции. Компания занимает 4-е место по объему производства мяса птицы в Украине. Сегодня в компании работает более 1500 специалистов.

Как рассказывал OBOZ.UA, ранее Avesterra Group открыла на базе Владимир-Волынской птицефабрики новый перерабатывающий комплекс. Он является одним из самых мощных в Украине и имеет современные мощности для выхода на рынки ЕС.

Инвестиции в проект составили 60 миллионов евро. Всего за все время инвесторы вложили в компанию более 130 млн евро.