"Шум, мусор, драки": в РФ задумали изменить правила аренды для нероссиян

В России могут запретить мигрантам арендовать жилье без договора и ограничить этот срок одним годом. Правительству страны-агрессора уже направили соответствующий пакет законопроектов.

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Инициатива еще сильнее ограничить права иностранцев в РФ поступила от Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Об этом сообщил глава ее фракции в Госдуме РФ Леонид Слуцкий.

"От фракции ЛДПР направили в правительство пакет законопроектов, которые обяжут предоставлять жилье мигрантам только по договору и ограничат максимальный срок аренды одним годом. Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам", – написал он в Telegram.

В случае нарушения подобных требований ЛДПР предлагает штрафовать и выселять мигрантов. Слуцкий уточнил, что наказывать хотят не только нарушителей-съемщиков, но и арендодателей, поскольку соседство с иностранцами, по его словам, стало проблемой для коренного населения России.

"Шум, мусор, драки, толпы – так выглядит реальность. Люди опасаются за детей, да и за себя. Владельцев таких квартир найти очень сложно, а вызовы полиции только усиливают агрессию мигрантов. Конечно, только в Москве в эконом-сегменте мигранты забирают 85% жилья", – подчеркнул депутат.

Стоит отметить, что это уже не первая антииммиграционная мера, принятая в Российской Федерации за последнее время. Режим взял эту тему на вооружение после бойни в "Крокус Сити Холле", где исполнителями оказались выходцы из Центральной Азии. На фоне недовольства россиян тем, куда катится их страна после начала полномасштабной войны в Украине, именно мигранты стали эдаким громоотводом. В частности, им устроили новые облавы, усложнили получение вида на жительство через брак с гражданами РФ, обязали вставать на воинский учет при при получении гражданства, а в следующем году в России должен заработать и реестр иностранцев "в режиме высылки", в который они будут попадать за административные и уголовные правонарушения.

При этом, как уже писал OBOZ.UA, без мигрантов в РФ ощущается острая нехватка рабочей силы. Из-за кадрового дефицита Россия даже попросила Зимбабве прислать ей строителей, а в обмен предложила поделиться опытом строительства социального жилья.

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