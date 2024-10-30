Штрафы для мобильных операторов за сбои связи во время блекаутов: какое решение приняли нардепы

Верховная Рада отклонила законопроект о штрафах для мобильных операторов из-за сбоев связи во время блекаутов. Нехватка поддержки со стороны депутатов и бизнеса обусловлена потенциальными коррупционными рисками и значительным давлением на операторов.

Видео дня

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). "Отклонили абсолютно коррупционный и нереалистичный №11431 по штрафам на операторов за необеспечение работы станций. 206 на отклонение ", - отметил нардеп.

Инициатива стремилась урегулировать государственный надзор в сфере электронных коммуникаций, усилить постоянство сетей в условиях войны и обеспечить связь в сложных энергетических условиях. Законопроект получил 199 голосов в первом чтении и 206 при повторном голосовании, что было недостаточно для его принятия, и считается отклоненным.

По мнению Железняка, законопроект имел целью возложение ответственности за связь на операторов, которые не могут обеспечить бесперебойную работу во время отключений электроэнергии. "Совершенно нереалистичная история, которая только приведет к давлению на бизнес", – заявил он.

В процессе обсуждения законопроект №11431 вызвал сопротивление не только среди депутатов, но и со стороны ключевых бизнес-организаций: Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты и Союза украинских предпринимателей (СУП). Они считают, что инициатива усиливает давление на телекоммуникационные компании, ослабляет инвестиционную привлекательность отрасли и не имеет достаточной прозрачности в регулировании проверок, что может привести к коррупционным рискам. НАПК также выразило обеспокоенность потенциальными злоупотреблениями из-за нечеткости процедур, предусмотренных законопроектом.

Мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell ранее обращались в парламент с предупреждением, что из-за постоянных блекаутов обеспечить связь на автономных источниках в течение длительного времени крайне сложно. По их словам даже максимальные усилия не позволяют гарантировать на 100% бесперебойную связь во время длительных отключений света. Это объясняется как техническими ограничениями, так и стоимостной сложностью обеспечения сетей дополнительными резервными батареями и генераторами.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата и СУП призвали Верховную Раду отозвать законопроект для дальнейшей доработки. По их мнению, проект создает ряд рисков:

усиление давления на отрасль – вместо поддержания бесперебойности связи во время кризисных ситуаций, законопроект направлен на штрафование операторов. Это приводит к дополнительной финансовой нагрузке, что может повредить развитию отрасли;

снижение инвестиционной привлекательности – новые штрафы и усиленный контроль за телекоммуникационными компаниями могут отпугнуть инвесторов, а также усложнить привлечение финансирования по модернизации сетей и поддержке связи;

– новые штрафы и усиленный контроль за телекоммуникационными компаниями могут отпугнуть инвесторов, а также усложнить привлечение финансирования по модернизации сетей и поддержке связи; отсутствие прозрачных процедур – как отметило НАПК, законопроект не содержит четких правил для контроля и наложения штрафов, что повышает риски коррупции и давления на операторов.

Учитывая провал голосования и критику со стороны бизнес-сообщества, представители отрасли выразили готовность участвовать в доработке нового законопроекта, учитывающего интересы государства, операторов и потребителей. По их мнению, важно разработать эффективную систему поддержки мобильной связи во время кризисов, вместо создания дополнительной финансовой нагрузки на операторов.

Как сообщал OBOZ.UA, мобильные операторы время от времени меняют условия своих тарифных планов, однако абоненты не всегда знают об этом. Чаще это происходит из-за того, что они не замечают или игнорируют соответствующие сообщения. Впрочем, можно и просто забыть какие-либо детали – особенно если тариф был подключен давно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!