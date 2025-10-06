Штрафов для министров за неявку на вызов в Раду не будет: Зеленский наложил вето на закон

В Украине заблокировали законопроект, предусматривающий штрафы для министров, руководителей правоохранительных органов и других должностных лиц за неявку на пленарное заседание. Президент Владимир Зеленский наложил вето на документ, за который ранее проголосовали в Раде.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). Он напомнил, что в начале месяца законопроект №11387 получил голоса 229 парламентариев, после чего его направили на подпись президенту.

"Сегодня законопроект вернули с полным вето. Вот вам и все, что изменилось после 22 июля и отношений Рада/Офис. Законопроект, кстати, авторства председателя ВРУ (Руслан Стефанчук. – Ред.)", – написал Железняк и предупредил, что эти правки будут приняты другим способом.

О чем законопроект

Законопроект №11387 был принят в целом 3 сентября. Он предусматривает новые меры борьбы с неявкой должностных лиц на вызов парламента, что не является редкостью в украинской политике:

штрафы от 5950 до 8500 грн – за нарушение сроков предоставления ответа на обращение комитета Верховной Рады, временной следственной комиссии Верховной Рады или временной специальной комиссии ВР, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение;

– за нарушение сроков предоставления ответа на обращение комитета Верховной Рады, временной следственной комиссии Верховной Рады или временной специальной комиссии ВР, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение; штрафы от 13 600 до 17 000 грн – за неявку лица без уважительных причин на пленарное заседание Верховной Рады на вызов парламента;

за неявку лица без уважительных причин на пленарное заседание Верховной Рады на вызов парламента; принудительное сопровождение лица полицией к месту его вызова в указанное в решении время (в частности, с применением мер физического воздействия).

Таким образом хотели наказывать любых должностных лиц и служащих, кроме президента и судей. Протоколы о правонарушениях предлагали составлять уполномоченным должностным лицам отдела контроля Аппарата Верховной Рады.

Сейчас же согласно ч. 3 ст. 6 Регламента по процедурному решению Верховной Рады парламент может официально пригласить или требовать присутствия на ее пленарном заседании любого должностного или служебного лица, кроме президента и судей. Для этого нужно не менее трети голосов народных депутатов от конституционного состава Рады.

