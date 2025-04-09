Шезлонги, скутеры, кондиционеры: Amazon начал отменять заказы из Китая из-за пошлин Трампа

Онлайн-гипермаркет Amazon в США начал отменять заказы на товары, произведенные в Китае и других азиатских странах. В частности, отмены коснулись шезлонгов, скутеров, кондиционеров и другой продукции от нескольких поставщиков. Это произошло после введения пошлин США "против всего мира".

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По их словам, заказы на Amazon были аннулированы после введения пошлин на импорт в США из более 180 стран, включая Китай, Вьетнам и Таиланд.

В частности, поставщик, который уже более 10 лет продает на Amazon пляжные шезлонги, сделанные в Китае, в начале апреля получил электронное письмо от компании, в котором говорилось об отмене заказов, якобы размещенных "по ошибке". Продавец поделился, что его оптовый заказ на 500 тыс. долларов был отменен уже после того, как шезлонги были изготовлены.

В результате бизнесмену пришлось заплатить фабрике и спешно искать других покупателей. "Продавец... сказал, что компания никогда не отменяла ни одного из своих заказов таким образом", – отмечает агентство.

Скотт Миллер, бывший менеджер по работе с поставщиками Amazon, который сейчас работает консультантом по электронной коммерции, сказал, что Amazon отменила заказы на товары, произведенные в Китае и других азиатских странах, от нескольких его клиентов. По его словам, отмены произошли без предупреждения и могут вынудить продавцов пересмотреть условия с компанией электронной коммерции.

Официально о сложностях доставки из Китая компания пока не сообщала. Также агентство подчеркивает, что представитель Amazon отказался от комментариев.

Срок отмены заказов позволяет предположить, что действия Amazon связаны именно с введением новых пошлин США, отмечает агентство. Отмечается, что это может вынудить поставщиков пересмотреть условия сотрудничества с Amazon или и вовсе распродать запасы товаров в других странах.

Еще в отчете за 2024 год в феврале компания отмечала, что торговые споры являются для нее "фактором риска". "На китайских поставщиков приходится значительная часть получаемых нами компонентов и готовых товаров", – говорилось в отчете.

8 апреля аналитики Robert W. Baird & Co понизили прогноз выручки Amazon на 2025 год, отметив вероятные последствия пошлин. Акции компании с начала 2025 года упали уже на 21,7%.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай наложит дополнительные пошлины на товары из США в размере 84%, а также подал жалобу во Всемирную торговую организацию на торговое давление американской администрации. Таким образом власти Поднебесной отреагировали на повышение пошлин на китайскую продукцию президентом США Дональдом Трампом.

До этого Трамп ввел против Китая 34% пошлины в дополнение к существующим ограничениям. Пекин ответил на это зеркально и объявил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на импорт из США.

В самих США потребовали отмены этих пошлин в кратчайшие сроки – пригрозив в случае невыполнения этого ввести дополнительные санкции. В Китае пересматривать свое решение не стали, после чего Штаты официально ввели пошлину в размере 104% против Китая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!