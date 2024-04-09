Схемы с закупками вооружения для Украины: обыски провели сразу в двух странах
В рамках дела о возможной закупке вооружения по завышенным ценам прошли обыски – причем сразу в двух странах: Украине и Польше. Их провели представители Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и польские правоохранители. Собранные доказательства будут использованы для правовой оценки действий причастных должностных лиц.
Об этом сообщили в самом НАБУ. Там отметили:
- закупка вооружения по предполагаемо завышенным ценам была проведена в апреле 2022 – феврале 2023 годов;
- в настоящее время продолжается расследование по делу.
"Следственные действия направлены на исследование цепи поставок иностранного вооружения и проверки информации о возможном искусственном завышении его стоимости через участие компаний-посредников, зарегистрированных за пределами Украины. Собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ для предоставления правовой оценки действиям должностных лиц", – говорится в сообщении.
Скандал с куртками для ВСУ
Ранее же Антикоррупционный совет при Минобороны признал, что зимние куртки, закупленные для ВСУ во времена руководства министерством Алексеем Резниковым, непригодны для ношения зимой. Дело в том, что соответствующая экспертиза засвидетельствовала недостаточное тепловое сопротивление этой одежды согласно стандарту.
Об этом сообщил председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин. Он отметил:
- вне нормы пребывают и другие показатели качества соответствия курток стандарту;
- такие куртки предназначались для 180 тысяч военных.
Сам же скандал с зимними куртками для ВСУ разгорелся летом 2023 года, когда журналист Юрий Николов опубликовал факты, свидетельствовавшие о коррупцие при их закупке. После чего:
- антикоррупционный комитет, возглавляемый Анастасией Радиной, и глава ВСК по экономическим преступлениям Ярослав Железняк провели совместное заседание, где подтвердили факты коррупции при закупке Минобороны "зимних" курток;
- журналист Михаил Ткач также выяснил, что производитель купленных по схеме курток связан с племянником нардепа Касая из оборонного комитета.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ и ГБР разоблачили бывшего замминистра обороны на очередной коррупционной схеме. Вместе с сообщниками в 2022 году он закупил для украинских военных партию некачественных бронежилетов, растратив более 948 млн бюджетных гривен.
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