Схемы с закупками вооружения для Украины: обыски провели сразу в двух странах

В рамках дела о возможной закупке вооружения по завышенным ценам прошли обыски – причем сразу в двух странах: Украине и Польше. Их провели представители Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и польские правоохранители. Собранные доказательства будут использованы для правовой оценки действий причастных должностных лиц.

Об этом сообщили в самом НАБУ. Там отметили:

закупка вооружения по предполагаемо завышенным ценам была проведена в апреле 2022 – феврале 2023 годов;

в настоящее время продолжается расследование по делу.

"Следственные действия направлены на исследование цепи поставок иностранного вооружения и проверки информации о возможном искусственном завышении его стоимости через участие компаний-посредников, зарегистрированных за пределами Украины. Собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ для предоставления правовой оценки действиям должностных лиц", – говорится в сообщении.

Скандал с куртками для ВСУ

Ранее же Антикоррупционный совет при Минобороны признал, что зимние куртки, закупленные для ВСУ во времена руководства министерством Алексеем Резниковым, непригодны для ношения зимой. Дело в том, что соответствующая экспертиза засвидетельствовала недостаточное тепловое сопротивление этой одежды согласно стандарту.

Об этом сообщил председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин. Он отметил:

вне нормы пребывают и другие показатели качества соответствия курток стандарту;

такие куртки предназначались для 180 тысяч военных.

Сам же скандал с зимними куртками для ВСУ разгорелся летом 2023 года, когда журналист Юрий Николов опубликовал факты, свидетельствовавшие о коррупцие при их закупке. После чего:

антикоррупционный комитет, возглавляемый Анастасией Радиной, и глава ВСК по экономическим преступлениям Ярослав Железняк провели совместное заседание, где подтвердили факты коррупции при закупке Минобороны "зимних" курток;

журналист Михаил Ткач также выяснил, что производитель купленных по схеме курток связан с племянником нардепа Касая из оборонного комитета.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ и ГБР разоблачили бывшего замминистра обороны на очередной коррупционной схеме. Вместе с сообщниками в 2022 году он закупил для украинских военных партию некачественных бронежилетов, растратив более 948 млн бюджетных гривен.

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