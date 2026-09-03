Сгорели склады, а производство остановилось: для украинского бизнеса после обстрелов готовят особые правила

Украинскому бизнесу, пострадавшему от российских обстрелов, хотят упростить взаимодействие с налоговой службой — уничтоженные склады, оборудование, товар или документы, а также остановка производства будут учитываться при оценке рисков. Для таких предприятий планируется ввести особый статус, сократить количество необоснованных проверок и бумажной бюрократии, а в случае критических разрушений – обеспечить индивидуальное сопровождение.

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Об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы (ГНС). По её словам, часть изменений требует внесения соответствующих поправок в законодательство, однако ГНС уже готовит меры.

Какие предприятия будут считаться пострадавшими

Одним из ключевых нововведений должна стать четкая идентификация компаний, пострадавших в результате российских атак. В системах ГНС планируется сформировать отдельный перечень предприятий, которые документально подтвердили факт повреждения или уничтожения имущества. Для таких компаний предусмотрена специальная отметка – "субъект хозяйствования, пострадавший в результате вооруженной агрессии РФ".

Важно, что предпринимателям не хотят создавать дополнительную бюрократию. Информацию для формирования такого перечня планируют получать не только непосредственно от бизнеса, но и от других государственных органов. В частности, ГНС сможет использовать данные ГСЧС, военных администраций, органов местного самоуправления, правоохранительных органов и государственных реестров.

Отдельно налоговики планируют изменить подход к оценке налоговых рисков. Для предприятия, потерявшего склад, оборудование или товар, падение оборотов и прибыли после атаки является вполне закономерным. Так же может уменьшиться сумма уплаченных налогов или общая налоговая нагрузка.

Согласно новому подходу, такие изменения не должны автоматически становиться поводом для направления запроса со стороны налоговой службы или назначения проверки. Сначала налоговики должны выяснить причины ухудшения финансовых показателей. Если предприятие действительно понесло ущерб в результате российского обстрела, этот фактор будет учитываться при оценке рисков. Только после этого ГНС планирует определять, существуют ли реальные основания для дополнительного налогового контроля.

Проверки обещают проводить только при наличии рисков

Получение статуса пострадавшего предприятия не будет означать полного освобождения от налоговых проверок. В ГНС подчеркивают, что если существуют реальные налоговые риски, контрольные меры могут проводиться и в отношении такого бизнеса. Однако их предмет и объем должны быть максимально ограничены конкретной проблемой, которую необходимо проверить.

Таким образом, компания, потерявшая производственный цех или склад в результате российского удара, не должна дополнительно тратить время и ресурсы на проверки только из-за того, что ее показатели резко ухудшились. Еще одно направление изменений — сокращение бумажной бюрократии.

Основным каналом коммуникации между налоговой службой и пострадавшим предприятием должен стать "Электронный кабинет". В ГНС также обещают не требовать повторной подачи документов, которые уже имеются в информационных системах службы или могут быть получены посредством межведомственного обмена.

В случае уничтожения офиса или склада вместе с документами бизнес может оказаться в ситуации, когда физически не имеет возможности быстро восстановить все бумаги. Поэтому государство хочет максимально использовать информацию, которая уже находится в его распоряжении.

Что будет с налоговой задолженностью

Отдельно ГНС определила подход к предприятиям, у которых после российской атаки возник налоговый долг. Если у пострадавшего бизнеса образовалась задолженность, налоговая должна незамедлительно уведомить об этом предприятие.

При этом сам факт наличия налогового долга не будет означать автоматической потери статуса пострадавшего предприятия. В то же время это не отменяет законных процедур погашения задолженности. То есть бизнес, пострадавший от обстрела, не получает автоматического освобождения от налоговых обязательств, но его статус будет учитываться при взаимодействии с налоговой.

Для уничтоженных предприятий планируют ввести персональное сопровождение

Наибольшее внимание планируют уделять предприятиям, подвергшимся критическим разрушениям. Для таких плательщиков в ГНС может быть назначено ответственное лицо, которое будет помогать компании разобраться с налоговыми вопросами после атаки.

Также планируется более активно привлекать офисы налоговых консультантов. Их задача — помочь предприятиям пройти необходимые процедуры и разобраться с вопросами, возникающими после потери имущества, документов или приостановки производственной деятельности.

В то же время новый подход не означает, что все предложенные правила уже вступили в силу. В ГНС прямо отмечают, что ряд мер требует законодательного регулирования. При этом служба планирует уже сейчас использовать доступные инструменты, чтобы упростить взаимодействие с предприятиями, пострадавшими от российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия полностью уничтожила 10 торговых центров "Эпицентра", а прямые убытки компании уже превысили 1 млрд долларов и продолжают расти. Несмотря на потерю более 400 тысяч квадратных метров складских площадей украинского бизнеса, компании перестраивают логистику, чтобы не допустить массового дефицита товаров и резкого скачка цен.

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