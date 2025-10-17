Sense Bank и Винницкий горсовет объявили о расширении сотрудничества

Как сообщил Sense Bank на своем сайте, финучреждение и Винницкий городской совет подписали Генеральный Договор. Документ призван установить общие принципы дальнейшей частичной компенсации процентов по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как отмечается в новости, представители Винницкого малого и среднего бизнеса смогут получить частичную компенсацию по кредитам, оформленным в Sense Bank на развитие предпринимательской деятельности или для внедрения проектов по энергосбережению. Предельная сумма кредита для бизнеса, претендующего на частичную компенсацию процентов, составляет 5 миллионов гривен, а срок – до 84 месяцев включительно.

Заключенный документ распространяются и на государственные программы, в частности на "Доступные кредиты 5-7-9%". Сумма компенсации клиентских процентов составит от 25% до 75% прироста налоговых поступлений, а для субъектов предпринимательства, которые заключили кредитный договор в период с 01.01.2025 по 31.12.2025 по Временному механизму Порядка, на период действия военного положения объем компенсации определяется на уровне 50% от суммы уплаченных (в пределах начисленных) налогов на доходы физических лиц, в частности за наемных работников и единого налога в бюджет Винницкой городской территориальной общины в отчетном периоде.

Как подчеркнул член правления Sense Bank Андрей Соколов, развитие и поддержка регионального малого и среднего бизнеса – залог экономического развития региона.

"Винницкая область – одна из сильнейших областей Украины в поддержке местного бизнеса и энергоэффективных инициатив. Именно в Виннице в прошлом году нашим банком было профинансировано первую в стране солнечную электростанцию для ОСМД. Подписанный договор поможет не только масштабироваться местному бизнесу, но и быстрее адаптироваться ему к сложным вызовам современности. Мы планируем и в дальнейшем расширять финансирование проектов малого и среднего бизнеса и благодарны Винницкому городскому совету за то, что в такие непростые времена он находит возможность поддерживать инициативы, компенсируя часть процентов для винницких субъектов предпринимательства. Это позволяет развиваться местному бизнесу и самой Винницкой общине", – заявил господин Соколов.

Как отметил заместитель городского головы Андрей Очеретный, с 2018 года в Винницкой городской территориальной общине успешно действует Порядок частичной компенсации процентов по привлеченным кредитам. Ключевой целью этого инструмента поддержки является удешевление кредитных средств, что способствует детенизации экономики, устойчивому развитию бизнеса и наполнению бюджетов всех уровней налогами.

"Мы уже имеем весомые результаты, подтверждающие эффективность этого механизма, ведь с 2018 года до II квартала 2025 года было выдано 30 кредитов в рамках Порядка компенсации. Общая сумма привлеченных кредитных средств составляет 56,15 млн грн на развитие предпринимательской деятельности и проектов по энергосбережению. Сумма компенсации, выплаченная участникам процедуры, достигла 2,78 млн грн. Здесь очень важно подчеркнуть, что для заемщиков компенсация составила от 25% до 100% суммы уплаты процентов по кредиту, что является существенной поддержкой, – рассказывает Андрей Очеретный. – А теперь мы делаем еще один важный шаг в контексте расширения возможностей для винницких предпринимателей. До недавнего времени в рамках Порядка работало шесть банков, и сейчас мы расширяем перечень финансовых учреждений для сотрудничества. Привлечение Sense Bank позволит увеличить объемы кредитования и предоставить еще большему количеству субъектов малого и среднего бизнеса доступ к финансовым ресурсам".