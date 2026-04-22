"Секретное" мороженое с беконом и "странный" бургер: сколько стоят нашумевшие новинки KFC, которые обсуждают в сети

В Украине в ресторане быстрого питания KFC появилось "секретное меню". Больше всего внимания в нем привлекло мороженое с беконом, стоимость которого составляет 89 грн. Также к новым позициям относятся бургер "Джуниор" за 60 грн и "Дабл чикен" за 249 грн. Эти новинки активно обсуждают любители фастфуда.

Видео дня

OBOZ.UA узнал цены на блюда, а сами новинки можно найти в приложении KFC на смартфонах. "Эксклюзивное меню" отображается на главной странице приложения.

Мороженое с беконом вызвало ажиотаж: какие отзывы

Новинки активно обсуждают в соцсетях. Больше всего внимания привлекает к себе именно мороженое. О том, как на вкус новинка, рассказала блогер @leno4ka_pog в TikTok.

По ее словам, сочетание нежного десерта, сладкого соуса и соленого бекона создает очень насыщенный вкус. Именно бекон дает сильное послевкусие, поэтому блюдо может понравиться далеко не всем.

Блогер Юлия Мусийчук поделилась впечатлениями от необычного десерта из KFC в Threads. Она пишет, что вкус такой, каким его и представляют. Соус – сладкий, бекон – соленый и никак не сочетается с другими компонентами блюда.

"На вкус это так, как вы и представляете. Арониевый соус, по факту, ягодный. Вкусный! А вот бекон - он отдельная часть, которая никак не сочетается с основными ингредиентами. Мороженое тает во рту, а бекон остается. Начинаешь жевать – и раскрывается соленость", – написала Мусийчук.

В "секретном меню" есть еще бюджетный бургер "Джуниор" за 60 грн. Он состоит из стрипса, огурца и соуса. Кроме него за 249 грн можно приобрести "Дабл чикен" оригинальный и острый. В них традиционную булочку заменяют два огромных куска куриного филе с беконом, сыром, огурцами и луком.

"Для меня немного странная позиция, потому что есть ее без булки или картофеля не очень вкусно. Фактически это просто 250 грамм мяса", – сказала TikTok-блогер @leno4ka_pog.

В комментариях люди разделились в своих оценках. Часть пользователей заинтересовалась необычным сочетанием и даже выражает желание попробовать новинку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!