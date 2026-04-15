McDonald's запустил в Украине "мировое меню": сколько стоят новые блюда

McDonald's запустил в Украине международное меню из 13 блюд из разных стран, которые доступны до 24 июня или до распродажи. Цены в ресторанах стартуют от 20 до 297 грн, но при заказе через доставку они могут быть выше из-за дополнительных наценок сервисов.

OBOZ.UA исследовал, сколько стоят новые позиции в меню. Это уникальная инициатива, которая впервые реализуется одновременно в нескольких европейских странах и позволяет посетителям попробовать популярные блюда из разных уголков мира, не выезжая за пределы страны.

Кампания стартовала 15 апреля 2026 года и продлится до 24 июня или до момента, пока позиции не раскупят. В этот период во всех открытых ресторанах сети в Украине доступны 13 новых блюд из 8 разных стран – от Канады до Японии.

Что нового появилось в меню

Главная идея кампании – дать клиентам возможность "путешествовать вкусами". В меню добавили как основные блюда, так и снеки, соусы, десерты и напитки.

Бургеры и роллы

Мейпл Барбекю и Бекон Роял Чизбургер (Канада) – 209 грн;

Мейпл Барбекю и Бекон Дабл Роял (Канада) – 297 грн;

МакКриспи Хот Хани (Канада) – 198 грн;

ролл с креветками (Кипр) – 179 грн.

Закуски и соусы

МакШейкер Фри со вкусом рамена (Япония) – 99 грн;

МакШейкер Фри с сыром и трюфелем (Сингапур) – 99 грн;

креветки (Хорватия) – 115 или 189 грн в зависимости от порции;

соусы из разных стран – от 20 до 30 грн.

Десертная часть представлена МакФлури Попкорн-Карамель из Индонезии за 109 грн, а среди напитков – McFizz Сакура (Япония) и McFizz Манго (Маврикий), которые стоят по 85 грн. Напитки, десерты, картофель и соусы доступны в течение всего дня, тогда как бургеры и другие основные блюда – в рамках стандартного меню ресторанов.

Важно, что кампания имеет ограниченный характер и позиции будут доступны только до завершения акции или до момента, пока они есть в наличии. Стоит учитывать, что цены, указанные в меню McDonald's, актуальны непосредственно в ресторанах. При заказе через сервисы доставки конечная стоимость может быть выше.

Платформы доставки часто добавляют собственную наценку на позиции, а также берут отдельную плату за доставку и сервис. Поэтому фактическая цена заказа может отличаться от той, что указана в самом заведении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, американская корпорация McDonaldʼs, которая официально вышла с российского рынка в 2022 году, зарегистрировала в РФ бренд "Макдоналдс". Впрочем, это не обязательно означает ее возвращение в страну-агрессора.

