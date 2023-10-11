Санкции в действии: крупнейшая частная авиакомпания РФ значительно сократит количество рейсов

Крупнейшая частная авиакомпания страны-террористки России S7 Airlines сократит количество рейсов на 10-15%. Причина – проблемы с импортными двигателями.

Об этом сообщил в своем Telegram руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Нехватка связана с введением западных санкций против РФ.

"Речь идет о S7 Airlines. А все из-за трудностей "с плановым техобслуживанием самолетов" Airbus A320/A321neo. Проблемы возникли с ремонтом американских двигателей P&W последнего поколения. Без официальной поддержки россияне не способны их ремонтировать. Санкции должны влиять непосредственно на россиян ", – отметил Ермак.

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Неделю назад сообщалось, что у крупнейшего российского авиаперевозчика, "Аэрофлота", за один день произошло сразу 3 технических поломки, которые не позволили совершить рейсы. В понедельник самолет Boeing 777 не смог вылететь из Пхукета в Москву из-за повреждения шасси.

Рейс SU275 был упразднен, об этом пишут росСМИ. Как отмечается, поломка возникла из-за действий сотрудников наземных служб аэропорта в Таиланде. При этом пассажиров перенаправили на другие рейсы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России из-за массового сбоя в системе бронирования авиабилетов и регистрации в аэропортах возникли задержки рейсов. Система "лежала" в течение часа, россиянам сбой объяснили хакерской атакой.

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