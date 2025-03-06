Санкции убили самую популярную криптобиржу РФ: токены россиян оказались под угрозой

Подсанкционная российская криптовалютная биржа Garantex прекратила транзакции, поскольку американская компания Tether, являющаяся эмитентом криптовалюты USDT, заблокировала кошельки площадки. В результате платформа потеряла доступ к более чем 2,5 млрд рублей (почти $28 млн).

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В связи с этим 6 марта Garantex сообщила, что все средства клиентов, на счетах которых хранились "криптодоллары" Tether, были заморожены. Кроме того, криптобиржа приостановила все операции на своей платформе, а ее сайт находится на техническом обслуживании.

"Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках, сейчас под угрозой", – отметили в бирже.

Следует отметить, что USDT – одна из самых популярных криптовалют занимает третье место по размеру рыночной капитализации (после биткоина и "эфира"), это стейблкоин, то есть его стоимость привязана к курсу доллара США.

После того, как западные санкции в 2022 году отрезали россиян от платежей в долларах и евро USDT стал популярным способом расчета у крупных российских экспортеров. Согласно данным криптосервиса CoinPaprika, за последние три года объемы торгов Garantex выросли более чем на 1000% - с примерно 11 млн долларов до 121,6 млн. долларов.

26 февраля Европейский Союз наложил санкции на Garantex в рамках 16-го санкционного пакета, введенного в связи с агрессией России против Украины. В ЕС это объяснили тем, что криптобиржа расположена в России и тесно связана с находящимися под санкциями ЕС российскими банками. Таким образом, она стала первой из российских криптобирж под санкциями Евросоюза, но США наложили на нее санкции еще в апреле 2022 года – тогда зафиксировали, что из-за нее было отмыто более $100 млн незаконных средств.

Биржа была основана в 2019 году в Эстонии, но правительство США установило, что большая часть операционной деятельности Garantex базируется в московском небоскребе "Федерация". После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины в феврале 2022 года Эстония лишила биржу лицензии на ведение деятельности в стране.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за усиления санкций США против России доходы ее нефтегазовой отрасли резко упали. Так, по итогам февраля-2025, бюджет РФ получил от нефтегазовых компаний на 18% меньше налогов, чем в том же месяце годом ранее.

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