Ужесточение санкций США против России привело к резкому падению доходов ее нефтегазовой отрасли. Так, по итогам февраля-2025 бюджет РФ получил от нефтегазовых компаний на 18% меньше налогов, чем в том же месяце годом ранее.

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"По итогам февраля казна получила 771,3 млрд рублей (360,56 млрд грн по актуальному курсу НБУ. – Ред.). В денежном выражении правительство недосчиталось 156 млрд рублей (72,92 млрд грн. – Ред.) по сравнению с суммой, полученной в феврале-2024, и 18 млрд рублей (8,41 млрд грн. – Ред.) по сравнению с январем-2025", – рассказали росСМИ.

При этом подчеркивается: падение цен на российскую нефть – сорт Urals в конце февраля стоил около 58 долларов за баррель, тогда как в проект бюджета заложено 69,7 доллара – становится большой проблемой для бюджета России. Ведь:

Каждый третий рубль доходов в нем обеспечен нефтью и газом.

Рублевая цена нефти – критический для бюджета показатель, который учитывает курс доллара к российской валюте, – в феврале оказалась на 15% ниже бюджетного ориентира и стала минимальной с июля 2023 года.

"Из-за падения цен на нефть к концу года бюджет может недополучить доходы в размере до 1% ВВП. ... Из-за "прощальных" санкций Байдена российская экономика может лишиться от 10% до 20% валютной выручки за продажу нефти, или 10-20 млрд долларов", – резюмировали аналитики.

Напомним: в конце своего президентского срока Джо Байден ввел санкции против нефтянного сектора экономики РФ. В "черный список" попали более 30 крупнейших нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний.

Также американским компаниям было запрещено оказывать услуги по добыче нефти на территории России. В частности, экспортировать или реэкспортировать услуги в области добычи нефти, в том числе их продажу косвенно, из США любому лицу, находящемуся в России.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, российская легкая промышленность испытывает серьезные трудности из-за конкуренции с иностранными производителями и высоким спросом на военные заказы. Многие фабрики закрываются или переносят производство за границу, что существенно ухудшает ситуацию на рынке.

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