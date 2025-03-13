Санкции против России под вопросом: Венгрия выдвинула требование для ЕС через Фридмана

Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС (Европейский Союз) против 2000 россиян, если из санкционного списка не будет исключен Михаил Фридман. ЕС сталкивается с серьезными трудностями в обеспечении единодушия из-за упорной позиции Венгрии по отношению к этому олигарху.

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Об этом пишет Financial Times. Европейский Союз планирует продлить санкции против около 2000 человек, в том числе российских политиков, бизнесменов и других лиц, которые считаются ответственными за поддержку агрессивной войны России в Украине.

Санкции включают ограничения на поездки и заморозку активов, и они должны закончиться в субботу, если все 27 стран ЕС не согласятся на их продление еще на шесть месяцев. Однако Венгрия, являющаяся одним из самых пророссийских членов ЕС, потребовала от Брюсселя исключить из санкционного списка Михаила Фридмана как условие для согласия с продлением других санкций против России.

По информации источников, венгерский постпред при ЕС настолько настойчиво выступил за исключение Фридмана из списка, что угрожал заблокировать общий консенсус по продлению санкций, если это требование не будет выполнено. Позиция Венгрии вызвала неоднозначные реакции среди других членов ЕС.

Люксембург, в частности, поддержал усилия Будапешта по исключению Фридмана из списка, однако не стал настаивать на исключении других российских олигархов, таких как Алишер Усманов или Петр Авен. Балтийские страны, наиболее приверженные Украине, выступают категорически против любого ослабления санкций, особенно перед завершением переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной.

В последние годы Венгрия неоднократно заявляла, что готова блокировать санкции ЕС против России, настаивая на своих экономических и политических интересах, в частности в энергетическом секторе. По мнению некоторых критиков, правительство Виктора Орбана все больше приближается к Кремлю, что ставит под угрозу единство Евросоюза в поддержке Украины.

Михаил Фридман, один из самых известных российских олигархов, ранее имел значительный бизнес в Украине, а затем переместил свои инвестиции в западные страны, в частности в Великобританию. Однако его имя стало одним из самых спорных в контексте санкций. В апреле 2024 года Европейский суд вынес решение в пользу Фридмана и его партнера Петра Авена, отменив внесение их в список санкций из-за отсутствия достаточных доказательств тесных связей с Кремлем.

Тем не менее санкции в отношении Фридмана были продлены в 2023 году на основании его бизнес-связей с Россией. В конце 2023 года Фридман и Авен продали свои доли в Альфа-Банке, крупнейшем российском частном кредиторе, что явилось попыткой выйти из-под санкций.

ЕС и США продолжают давить на Россию, в том числе посредством санкций, имеющих целью ослабить экономику страны и снизить ее способность вести войну против Украины. Однако действия Венгрии показывают, как внутренняя политика отдельных членов ЕС может влиять на единство блока. Будапешт, очевидно, ориентируется на поддержку своих экономических и политических интересов, что ведет к напряженным переговорам среди стран Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российский миллиардер Михаил Фридман подал иск в Гонконгский арбитражный центр против Люксембурга, требуя 16 миллиардов долларов компенсации за замороженные активы, которые, по его мнению, были незаконно экспроприированы через санкции ЕС. Фридман утверждает, что эти действия нарушают инвестиционный договор 1989 года, и рассматривает дальнейшее обращение в международные судебные инстанции.

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