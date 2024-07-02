Санкции подкосили российские компании: доходы рекордно упали

Доходы российских компаний в 2023 году снизились на 36% из-за санкций, достигнув 814 трлн рублей, что свидетельствует о серьезных экономических вызовах. В то же время , прибыль выросла на 23% благодаря адаптации к новым условиям, однако эта "устойчивость" в значительной степени обеспечивается государственной поддержкой и военными заказами.

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Об этом сообщают РосСМИ. В первый год войны против Украины, когда показатель впервые превысил квадриллион и составил 1 267 трлн рублей, ситуация была кардинально иной.

Снижение доходов организаций в прошлом году связано с внешними санкциями, заставившими компании развивать новые логистические и производственные процессы. Генеральный директор ДК "Техзор" Андрей Бородкин отметил, что инфраструктура экономических отношений с "дружественными" странами не была достаточно развита, что требовало построения новых торгово-финансовых связей.

Экономическое давление на российские компании стало значительным вызовом, но некоторые сферы экономики пытались адаптироваться. По словам экономиста Алексея Хижняка, некоторые отрасли, такие как машиностроение, перешли из разряда стабильно нерентабельных к рентабельным благодаря импортозамещению и гособоронзаказу, что связано с войной в Украине.

Хотя общие доходы русских компаний уменьшились, их прибыль, напротив, возросла практически на четверть – до 38 трлн рублей. Эксперты объясняют это тем, что компании адаптировались к новым условиям и перенастроили экспортно-импортные потоки, что позволило снизить затраты. Однако это не должно вводить в заблуждение – эти компании в основном действуют во внутренних секторах, которые санкции коснулись в меньшей степени, таких как строительство, связь и общепит.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев отмечает, что рост прибыли характерен для компаний, которым не требуются значительные капитальные издержки. В то же время, общая экономическая ситуация в стране остается сложной из-за санкций и экономической изоляции.

Показатели рентабельности организаций в 2023 году, по словам экономиста Алексея Хижняка, оказались на уровне 2019, что можно считать демонстрацией устойчивости. Однако этот "позитив" достигается за счет масштабной государственной поддержки, в том числе по военным заказам.

В целом 2023 год стал годом испытаний для российской экономики. Несмотря на попытки власти демонстрировать стабильность, реальная ситуация указывает на серьезные проблемы, связанные с санкциями и необходимостью перестройки экономических связей. Повышение налога на прибыль с 2025 года лишь прибавит к этому давлению, что подвергает сомнению долгосрочную стабильность российских компаний.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на фоне международных ограничений, введенных в отношении России из-за военной агрессии против Украины, прибыль кремлевского режима от добычи угля сократилась на 93%. Таким образом, страна-агрессор может потерять одну из крупнейших сырьевых отраслей экономики.

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