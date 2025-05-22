В Украине продают черешню по 2200 грн/кг: где нашли "космическую" цену. Видео

В Украине начали продавать черешню, но цены на ягоду пока заоблачные и достигают 2200 грн/кг. Столько она стоит, в частности, в Киеве, при этом сорт черешни не указывается, из-за чего можно предположить, что она является элитной импортной. Тогда как раннюю черешню от украинских производителей можно приобрести за 600 грн/кг, хотя и не везде.

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Шокированные ценами украинцы охотно выставляют видео с первыми партиями черешни в соцсети. Лидером по стоимости популярной летней ягоды прогнозируемо оказалась столица: в одном из супермаркетов Киева журналисты нашли черешню за 2200 грн/кг.

Пользовательница TikTok yuliazibareva опубликовала видео с сумского рынка. В этом городе черешня продается по 2000 грн/кг.

В YouTube можно найти аналогичные видео из Черновцов. На рынке столицы Буковины черешню продают по 1450-1700 грн/кг.

Другой пользователь TikTok kristina22.ua показала цены на ягоду на одном из самых известных рынков страны – одесском "Привозе". Здесь ее продают по 1600 грн/кг.

Телеканал ITV опубликовал кадры с базара в Ровно. Здесь цены импортную черешню из Греции можно найти по 1400-1500 грн/кг. Впрочем, местные продавцы утверждают, что, несмотря на высокую стоимость, спрос на черешню все же есть.

Но далеко не везде стоимость черешни измеряется тысячами гривен. Пользователь YouTube Ярослав Мазур сходил на рынок во Львове, где нашел закарпатскую ягоду по значительно более низким ценам – 600 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцам рекомендуют готовиться к еще более высоким, чем обычно, ценам на вишню и черешню. Основная, но не единственная причина – погодные условия, из-за которых фермеры потеряли до 50% урожая этих ягод. Но от заморозков пострадали также и другие страны Восточной Европы, а также Турция - крупнейший экспортер черешни в регионе. В то же время цены могут расти и из-за сокращения площадей под этими культурами в странах Евросоюза.

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