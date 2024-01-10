Самая дешевая квартира в Киеве с ремонтом: сколько стоит и как выглядит

В Киеве продают квартиру площадью 24,6 квадрата в Подольском районе ("Ветряные горы"). За квартиру в жилом состоянии просят 24,9 тысячи долларов. Это самая дешевая квартира среди тех, кто готов к заселению.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Высокий первый этаж кирпичного дома по адресу улица Краснопольская (Перемышльская), 1А, жилой массив "Ветряные горы" в Подольском районе. Площадь 24,6 кв. Отдельные комнаты 8.7 квадратов и кухня 6 квадратов, если убрать стены получаем студийную планировку площадью 20.2 квадратра, что является обычным для смарт-квартиры", - говорится в объявлении.

В квартире есть централизованное отопление. Отдельный вход с улицы и тамбур на 2 квартиры, тихий зеленый двор, развитая инфраструктура. Метро "Оболонь", "Минская" в 15-20 минутах на транспорте.

В то же время самая дорогая квартира в Киеве стоит в 382 раза больше. Так, в Киеве за 9,4 млн. долларов продают квартиру площадью 630 квадратных метров. Жилье находится в ЖК Diamond Hill. Площадь квартиры составляет 630 квадратных метров.

Да, квартира имеет 7 комнат. С панорамным видом на Днепр, парк Славы и Лавру. Гостиная с панорамными окнами, кухня, гостевой с/у, прачечная. Хозяйственная спальня со своей гардеробной и большой ванной комнатой, еще 2 спальные комнаты со своими ванными комнатами. Ремонт выполнен из высококачественных натуральных материалов" – говорится в объявлении.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине перечислили стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально поменялась.

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